Adıyaman'da çiftçilere zirai alet ve ekipman desteği sağlandı

Adıyaman'da çiftçilere zirai alet ve ekipman desteğinde bulunuldu.

6 Şubat depremlerinin sonrasında tarım ve hayvancılık alt yapısının hızlı bir şekilde güçlendirilmesi amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansman desteği ile çiftçilere zirai aletleri ekipman dağıtımı yapıldı. Törene Vali Osman Varol katıldı. Hayvancılık Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Afet Sonrası Tarımsal Sulama Projeleri desteği kapsamında çiftçilere 78 adet yem kırma ve yem ezme makinesi, 620 adet hayvan ağıl ve ahır yapımı için branda dağıtımı yapılırken yine tarımsal sulama projesi kapsamında 277 adet çiftçiye her birine 10 dekar alana yetecek miktarda basınçlı sulama sistemi ekipmanı dağıtıldı.

Ekipman dağıtımında konuşan Vali Osman Varol, "Dağıtımı yapılan zirai ekipmanların hayırlı olmasını diliyoruz. İlimizde çiftçilerimizi desteklemeye, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik projelerimiz devam edecektir. GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı katkısı ile gerçekleştirdiğimiz güzel projenin dağıtım merasiminde burada olmaktan mutluyum. Çok büyük bir afet yaşadık. Çok büyük acılar ve sıkıntılar yaşadık. Ancak hayat devam ediyor. İhtiyaçlarımız var, sıkıntılarımız var. Bunları aşmak için daha çok çalışacağız. Bu sorumluluk ile bölgemizi ve ilimizi ayağa kaldırmak için Cumhurbaşkanımız liderliğinde seferber olduk. Bizim mutlaka ve mutlaka ayağa kalkmamız, hayatı normal akışına döndürmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize çeşitli destekleri oldu. GAP Kalkınma İdaresi'nin destekleri sürüyor" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, yapılan projeler ile ilgili bilgi verdi. - ADIYAMAN