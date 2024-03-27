Adanalı kebap ustası depremzedelere iftar verdi

Adanalı kebap ustası Osmaniye'deki konteyner kentte yaşayan binlerce depremzedeye iftarda kebap dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Osmaniye'de binlerce kişi konteyner kentlerde yaşama tutunuyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında ise Adanalı kebapçı Yaşar Aydın ve ekibi Osmaniye'ye giderek 8 bin depremzedenin yaşadığı konteyner kentte kebap yaptı.

Metrelerce kuyruğun olduğu kebap sırasında depremzedeler kebaplarını alarak tek tek konteynerlerine gitti ve oruçlarını Adana Kebap ile açtı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "8 bin kişiye iftar yemeği verdik. Elimizden geleni yapacağız. Hayat böyle devam ediyor ve bizler insanlarımıza koşacağız. Onların sayesinde ben bu parayı kazandım ve onlar için harcamaya devam edeceğim. Rabbime şükür ben bu parayı kazandım ve yardımları yapıyorum. Tek Ramazan ayında değil başka zamanlarda da gideceğiz. Onların yanında bulunmak yetiyor" dedi.

"Depremzedelerin morale ihtiyacı var"

Depremzedelerin sadece morale ihtiyacı olduğunu aktaran Aydın, "Onlar sadece moral istiyor. Devletimiz zaten her şeyi karşılıyor ve onların yanında. Bizler onlara moral olmak için gidiyoruz. Herkese de bunu tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE