Adana yerel haberleri | Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Zabıta Haftası'nı Personeliyle Kutladı

Adana yerel haberine göre Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, haftalarını kutladı; personel eksiğine rağmen özveriyle çalışan tüm zabıta personeline tek tek teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, haftalarını kutladı; personel eksiğine rağmen özveriyle çalışan tüm zabıta personeline tek tek teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Zabıta Haftası dolayısıyla belediyenin Zabıta Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Zabıta Müdürlüğü'nde Başkan Yardımcısı Selami Kandemir ve Zabıta Müdürü Kenan Özdemir tarafından karşılanan Başkan Soner Çetin, tek tek tüm zabıta personelini selamladı ve haftalarını kutladı.

Belediyelerde en önemli birimlerden birinin Zabıta Müdürlüğü olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, "Zabıtanın önemini anlatmaya gerek yok. Biliyorum ki tüm arkadaşlarımız özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Personel anlamında eksiğimiz olsa da bunu hissettirmediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her koşulda en verimli şekilde çalışmalarınızı bundan sonra da sürdüreceğinize eminim. Başkan Yardımcımız Selami Kandemir ve Zabıta Müdürümüz Kenan Özdemir başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Zabıta Müdürü Kenan Özdemir'e çiçek veren Başkan Soner Çetin daha sonra zabıta personeli ile birlikte pasta kesti.