Konya'da cuma namazı sonrası Filistin için dua edildi

Konya'daki tüm camilerde cuma namazı sonrası İsrail'in saldırısı altında olan Filistin halkı için dua edildi.

Konya'daki tüm camilerde cuma namazı sonrası İsrail'in saldırısı altında olan Filistin halkı için dua edildi.

İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına karşı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı sonrası Konya'daki camilerde de cuma namazı sonrası Filistin halkı için dua edildi. Konya Sultan Selim Camisi'nde dua eden vatandaşlar, İsrail'in saldırılarının biran önce bitmesini istediklerini ifade etti. - KONYA