Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı' Düzenledi

'Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Hazırlık Çalıştayı', kadınların yaşadığı sorunları anlamak ve çözüm üretmek için konunun tüm yönlerine bir bütün olarak bakmak ve birbiriyle bağlantılı stratejiler üretmek amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyhan Oteli'nde düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili yetkililerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, aktivistlerin ve yerel öznelerin katıldığı Hazırlık Çalıştayı'nda açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hepimiz biriz, birlikte eşitiz. Adana'yı eşitlikçi bir kent yapma kararlılığımız doğrultusunda; Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Hazırlık Çalıştayı'nı paydaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Kadınların sorunlarının azalması ve kadın-erkek eşitliği için yoğun çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadınların yaşadığı sorunların çözülmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için güçlü şekilde çaba gösteren bir yönetim olduklarını belirten Karalar, şunları söyledi:

"Seyhan Belediyesi'ndeyken de kadın-erkek eşitliği, kadınlarımızın yaşadığı sorunların azaltılması konularında çok iş yaptık. Şimdi de kadınlara meslek edindirme kursları verilen 'NİYET Akademi'yi kurduk. 'Meryem Kadın Kooperatifimiz' var. Kreşleri de eğitime önem vermemizin dışında, anneler rahat çalışabilsin, üretimdeki yerlerini alabilsin ve aile bütçelerine katkı sağlayabilsinler diye yaptık ve yapıyoruz. Büyükşehir olarak bu konularda yoğun çalışmayı sürdürüyoruz.

Kadın-erkek eşitliği konusunda sorunlarımız var ve kat etmemiz gereken yol uzun. Cumhuriyetten sonra büyük kazanımlar elde edilmesine rağmen bu konuda sorunlarımız vardı fakat son dönemde sadece kadın-erkek eşitliğiyle, kadın haklarıyla ilgili değil, toplumu meydana getiren bütün kesimler arasında eşitsizlik ortaya çıktı. Birlikte yaşama kültürü büyük zarar gördü. O yüzden bu dönemde, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' daha da önem kazanıyor. Biz zaten kadın-erkek eşitliği, fırsat eşitliği ve hizmette eşit olunması konularında hassas davranan, bunun gereklerini yerine getiren bir yönetimiz. Mağdura, ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olmaya çalışan bir belediyeyiz. Turizm ve ulaşım planlarımızın yanında, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' da büyük önem taşıyor. Bu konudaki eksiklerimizi görmemiz ve yapmamız gerekenlerin ortaya konulması açısından bu ve benzeri çalışmaları çok önemsiyoruz. Bizlere yol gösteren çalışmalar bunlar."

Konuşmaların ardından YEEP Hazırlık Çalıştayı sona erdi.

ANKA / Yerel