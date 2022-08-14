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Adalete kadın eli değdi

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Adalete kadın eli değdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son atamalar ile Adalet Bakanlığındaki kadın üst düzey yönetici sayısı arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son atamalar ile Adalet Bakanlığındaki kadın üst düzey yönetici sayısı arttı. Erdoğan tarafından son olarak Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'na Meral Gökkaya atandı.

Resmi Gezete'de yayımlanan atama kararnamesi ile Adalet Bakanlığındaki üst düzey yöneticilerde değişiklik yapıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet Gül, Strateji Dairesi Başkanlığına Tahir Hırslı atandı. Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hakları Daire Başkanlığına Meral Gökkaya'nın da atanması ile Adalet Bakanlığındaki kadın yönetici sayısı arttı. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak'tan sonra Gökkaya bakanlıktaki ikinci kadın üst düzey yönetici olarak atanmış oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı Yerel Haberler

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