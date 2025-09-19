A Parti Genel Başkan Vekili Ayhan Erel: Türkiye'de İktidar ve Muhalefet Boşluğu Var

Esma Turan

(MUĞLA) - Anahtar Parti Genel Başkan Vekili Ayhan Erel Muğla'da yaptığı açıklamada, "Bir öğrenci karnesi şeklinde iktidarı notlara çevirirsek, ekonomiye not verirsek 10'un üzerinden ikiden fazla vermeyiz. Buna rağmen 23 yıldır adamlar iktidarda. Demek ki bu kadar basiretsiz, bu kadar maharetsiz, bu kadar beceriksiz bir iktidar 23 yıl iktidarda duruyorsa, Türkiye'de öncelikle bir iktidar ve akabinde de bir muhalefet boşluğu var" dedi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkan Vekili ve Yardımcısı Ayhan Erel ile Genel Başkan Yardımcısı, Toplumsal Politikalar Başkanı Mehmet Zeki İşcan ve MKYK üyeleri, Muğla'da bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi.

Heyet, kentte esnaf ve pazar ziyareti yaptıktan sonra Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya il ve ilçe teşkilat yöneticileri, gençlik ve kadın kolları ile İl Başkanı Ömer Kızılkaya da katıldı. Toplantıda ilçe başkanları ile gençlik ve kadın kolları başkanları da birer konuşma yaptı.

Toplantıda konuşan Anahtar Parti Genel Başkan Vekili ve Yardımcısı Ayhan Erel, Türkiye'de yirmi üç yıldır iktidarda olan mevcut siyasi yapının, vaatlerini yerine getiremediğini savundu. Erel, şöyle konuştu:

"Türk siyasetine baktığımızda, yirmi üç yıl önce 'Yolsuzluğu, yoksulluğu, yasakları ortadan kaldıracağım. Kişi başına düşen milli geliri yirmi beş milyon dolara çıkaracağım. İhracatı beş yüz milyar dolar yapacağım. İşsizliği tek haneli rakamlara, enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğim. Türkiye'yi gönül coğrafyamızın, İslam dünyasının, dünyanın ilk on ekonomisi arasına sokacağım' iddiasıyla iş başına gelen bir siyasi iktidar var. Bir öğrenci karnesi şeklinde iktidarı notlara çevirirsek, ekonomiye not verirsek 10'un üzerinden ikiden fazla vermeyiz. Güvenliğe bakıyoruz, yine öyle. Eğitime bakıyoruz, kültüre bakıyoruz, enerjiye bakıyoruz. Yani nereye baksanız, ilk başta Türkçe dersinden, son ders seçmeli hangi dersse oraya kadar hepsi zayıf. Ama buna rağmen 23 yıldır adamlar iktidarda. E, demek ki bu kadar basiretsiz, bu kadar maharetsiz, bu kadar beceriksiz bir iktidar 23 yıl iktidarda duruyorsa, Türkiye'de öncelikle bir iktidar ve akabinde de bir muhalefet boşluğu var. Bu kadar başarısız bir iktidara rağmen bir muhalefet partisi hala iktidar olamıyorsa, bunu da bir sorgulamak lazım."

"Sorunları liyakatli kadrolarla çözeceğiz"

Anahtar Parti'nin yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Erel, "Anahtar Parti, kurulduğu günden bugüne sadece eleştiren, sadece bağıran, çağıran, karalayan, 'Çaldınız, çırptınız, haram, zıkkım olsun' diyen değil; eksiklikleri, yanlışlıkları tespit eden, bunların da çaresini, çözüm yolunu gösteren bir anlayışla, yapıcı bir muhalefetle yol göstermekte; bu da milletimiz tarafından takdir edilmektedir. Bizim şu andaki önceliğimiz, yapıcı, olumlu eleştiren, derdi bulduğunda reçeteyi de yazabilen bir anlayışla muhalefet etmek, yapılacak zamanında ve erken bir seçimde de inşallah iktidara gelmek. Dolayısıyla Türk milletinin, Türk devletinin, gönül coğrafyamızın Anahtar Parti'ye ihtiyacı var. Anahtar Parti'nin iktidarında, Allah'ın izniyle; aklı, adaleti, ahlakı kullanarak, bütün sorunları liyakatlı, şöhretsizlerle, memleketin sorunlarını bilenlerle bir bir çözeceğiz. Buna emin olun, siz de buna inanın. İnanmış, iman etmiş, kararlı bir şekilde yola çıkmış bir gücün karşısında hiçbir engel o gücü durduramaz. Ben bugün Muğla'da, dün Aydın'da gördüm ki inanmış, iman etmiş, bu yolda önüne çıkacak her türlü engeli aşmaya azmetmiş bir kadro var. İyi ki sizinle beraberiz" dedi.

"Siyaset, düşman hukukuyla maalesef temellendiriliyor"

Toplantıda konuşan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı Mehmet Zeki İşcan ise Türkiye'deki siyasi iklimi eleştirdi. İşcan, şunları söyledi:

" Türkiye'de siyaset, 'Benim cennetim, sizin cehenneminizdir.' şeklindeki bir düşman hukukuyla maalesef temellendiriliyor. Türkiye hiç bu kadar hukuksuz, Türkiye hiç bu kadar ahlaksız, Türkiye hiç bu kadar adaletsiz olmamıştır. Böyle bir dönemde 'şeytani inovasyon' dediğimiz bir şey var. Eğer muktedirlerimiz bu şeytani inovasyon konusundaki gösterdikleri başarıyı 'Rahmani inovasyon' konusunda gösterselerdi, belki de Anahtar Parti'ye ihtiyaç kalmayacaktı."

İşcan, Anahtar Parti olarak siyaseti bir umut ve inşa alanı olarak gördüklerini vurgulayarak, "Ama şu anda Anahtar Parti'ye ihtiyaç var. Çünkü biz siyaseti sivil alanımız olarak görüyoruz. Siyaseti milletimizin gelecekteki umudu olarak görüyoruz. Biz geleceği bir yara olarak değil, bir yar olarak görüyoruz. Bütün çalışmalarımız, bütün projelerimiz gelecekteki Türkiye'yi yeniden inşa etme seferberliği üzerine umuttur. Bunu elbette birlikte başaracağız. Teşkilatlar bu açıdan çok önemli bir rol görecektir" dedi.