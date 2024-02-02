Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Psikososyal Destek Hizmeti

Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikososyal destek ekipleri, asrın felaketinin merkez üssünde 850 bin depremzedeye psikososyal destek hizmeti verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikososyal destek personeli, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili doğrudan etkileyen 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen deprem sonrası sahaya inerek depremzedelere önemli destek verdi.

Vatandaşların depremin etkisinden çıkması için yoğun çaba sarf eden ekipler, Kahramanmaraş'ta da birçok vatandaşa psikososyal destek vererek, depremin yıkıcı etkilerini silmeye çalıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, deprem sürecinden bu yana Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen psikososyal destekler konusunda bilgiler verdi.

"Aktif çalışmalarımız devam ediyor"

Deprem sonrası bakanlığın 11 ilde hızlı bir şekilde organize olup çalışmaya başladığını ifade eden İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, "6 Şubat'ta bölgemizde yaşanan yıkıcı etkisi çok yüksek olan deprem sonrası önümüzdeki günlerde yine yıl dönümü vesilesi ile anma programı düzenleyeceğiz. Şehrimizde an itibari ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aktif çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle depremin ilk anından günümüze kadar dönemde psikososyal çalışmalarımız, şehit yakınları ve gazilerimiz, engellilerimiz ve yaşlılarımıza yönelik bunun yanında da çocuk hizmetleri olarak 7 gün 24 saat esaslı sahada aktif çalışmalarımız devam etmektedir. Deprem sonrası bakanlık olarak 11 ilde hemen organize olup şehrimizde bulunan engellilerimizi, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı diğer illere naklettik" dedi.

"850 bin vatandaşa hizmet verdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürü Bozkurt, "O günden bu güne yaklaşık 100'e yakın noktada 11 ilçemizde hizmet sunarken, şimdi 41 PSD konteyneri, 21 çocuk oyun çadırı, 1 çocuk terapi odası ve 1 kreş ile 9 ilçemizde çalışmalarımız kapsamlı şekilde devam ediyor. 2 bin 532 sahada psikososyal destek ekibimiz de 6 Şubat'tan günümüze kadar olan sürede yaklaşık 170 bin hanede 850 bin vatandaşımıza hizmet verdi" diye konuştu.

"500'ün üzerinde çocuğumuzla ilgili aktif şekilde çalışıyoruz"

Depremde ailelerini kaybeden çocuklar konusunda da çalışma yapıldığını ifade eden Bozkurt, "Depremde ebeveynlerini kaybeden yaklaşık 500'ün üzerinde çocuğumuzla ilgili aktif çalışmalarımız devam etmekte. Bunların bir kısmı koruyucu aile modelinden faydalandırdık, diğer çocuklarımızla ilgili de gerek manevi gerekse maddi tüm desteklerimizi sağladık ve aktif şekilde takibi de yapılmakta" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ