7 Aralık Üniversitesine &quot;Erişilebilirlik&quot; belgesi - Haberler

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7 Aralık Üniversitesine "Erişilebilirlik" belgesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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7 Aralık Üniversitesine 'Erişilebilirlik' belgesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi"Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

Engelliler Haftası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde, "II. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" düzenlendi. ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliği ile düzenlenen çalıştayda 7 Aralık Üniversitesi, kütüphanemizin herkes için erişilebilir olması ve kütüphanemizden her bireyin eşit şartlarda yararlanabilmesi dolayısıyla Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. Belgeyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar'a takdim etti. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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