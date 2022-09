33 yıllık doktor, tekne yaparak stres atıyor

Hastanede şifa dağıtıyor, tersanede tekne yapıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet İhsan Mutlu:

"Burası hastanedeki stresin rehabilitasyonu"

"Emekliliğimde yaptığım tekne ile dünyayı dolaşmak istiyorum"

ADANA - Adana'da 33 yıllık doktor Ahmet İhsan Mutlu, işten arta kalan zamanlarında atölyesinde ahşap tekneler yapıyor. Şuanda 14 metrelik tekne yapan Mutlu, emekliliğinde kendi yaptığı tekne ile dünyayı gezmek istiyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet İhsan Mutlu'nun (62), deniz tutkusu çocukken başladı. 1982'de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Ahmet İhsan Mutlu, 6 yıllık öğrenimin ardından genel cerrahi alanında uzmanlık yaparak 1989 yılında mesleğe başladı.

Adana'da yaşamaya karar veren Uzm. Dr. Mutlu, sayısız ameliyata girerek hastalarının iyileşmesini sağladı. Karadeniz kıyısında başlayan deniz aşkı, Adana'da da devam eden Uzm. Dr. Mutlu, tekne yapımına merak sardı.

İlk teknesini 1995 yılında bir arkadaşının fabrikasının bahçesinde 5 metre 60 santimetre boyunda yapan ve Seyhan Baraj Gölü'ne indirdi. Dr. Mutlu, hafta sonları tüm gün ve hafta içi mesai çıkışında soluğu tersanesinde alarak 7 yılda 13 metre 30 santimetre boyunda Bruce Robers'ın çizdiği, tekneyi yaparak Karataş'ta suya indirdi.

Bu tekne, Karataş'ta bir kazaya karıştı. Talihsiz günler yaşayan Dr. Mutlu, stresini atabilmek için İsveç'in milli teknesi Nordich Folkbot'u, ahşap gövdeli yapmaya başladı. Mutlu, 'My Life 1' adını verdiği 3'üncü teknesini sadece 1,5 yılda tamamlayarak Mersin'de suya indirdi. Ancak Dr. Mutlu, masrafının yüksek olması nedeniyle bu tekneyi 2015'te satmak zorunda kaldı. Dr. Mutlu, şu an adını 'My Life 3' olarak planladığı ve emeklilik yıllarında kaptan olarak sürmenin hayalini kurduğu Amerikalı tasarımcı Dudly Dix'in 14 metre boyunda 45 AC modelini yapmak için tekrar tersanesinde çalışmaya başladı.

"Şimdilik bu son"

Şuanda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. Ahmet İhsan Mutlu, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tekne yapımının kendisi için bir terapi olduğunu belirtti. Mutlu, "İlk olarak 5 metre 60 santimetrelik bir tekne yaptım ve Seyhan Baraj Gölü'ne indirip uzun yıllar kullandım. Daha sonra Bruce Robers isimli bir tekne yaptım. Ardından 'My Life 2', şimdi de 'My Life 3' isimli tekneyi yapıyorum. Şimdilik bu son gibi duruyor. Genellikle Cumartesi, Pazar ve mesai dışındaki zamanlarda çalışıyorum" diye konuştu.

"İnanılmaz keyifli"

Teknelerin elektrik, su tesisatlarını ve iç dizaynlarını kendisinin yaptığını sadece boyayı kendisinin yapmadığını anlatan Dr. Mutlu, "Eleman çalıştırmak çok sıkıntılı ve profesyonel bir iş. O nedenle bütün her şeyi kendim yapıyorum. O nedenle de süre uzuyor. 5-6 seneyi buluyor bir tekneyi yapmak. 1986 yılından bu yana devam eden bir süreç var ve şuana kadar 4 tekne yaptım. Hastanedeki stresin rehabilitasyonu gibi bir şey burası. Gerçekten çalıştığınız sürece çok yorgunluk oluyor ama inanılmaz keyif alıyorsunuz" dedi.

Öte yandan Uzm. Dr. Ahmet İhsan Mutlu, emekli olduktan sonra şuanda yaptığı tekneyle denizde yaşayıp dünya turuna çıkmak istediğini söyledi. Ayrıca Mutlu, şuanda dünyada İsveç Milli Teknesi Nordich Folkbot'u ahşaptan yapan tek kişi olduğunu belirtti.