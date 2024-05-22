Kuzey Irak'ta şehit olan Tayfun Özaksoy'un annesi: "Bir yerlerden çıkar mı diye sokaklarda oğlumun emsallerine bakıyorum"

Kuzey Irak sınırında 1994 yılında şehit olan ve naaşı bulunamadığı için memleketi Niğde'de sembolik mezar yaptırılan Tayfun Özaksoy'un acılı annesi Ayşe Özaksoy, "Bir yerlerden çıkar mı diye sokaklarda oğlumun emsallerine bakıyorum" dedi.

Kuzey Irak sınırında 1994 yılında şehit olan Tayfun Özaksoy'un naaşı bulunamazken, memleketi Niğde'de adına sembolik mezar yaptırıldı. Şehidin annesi Ayşe Özaksoy, Niğde Şehitliği'ndeki sembolik mezarı önceleri kabullenmezken, geçen uzun zamanın ardından artık ümidinin azaldığını söyleyerek sembolik kabrin başında dua ediyor. 30 yıldır boş mezarı ziyaret eden anne Özaksoy, "30 yıldır hala bekliyorum. Oğlum şehit oldu ama cenazesi yok. Onun için hala bekliyorum. Evlendi mi, çocuğu oldu mu diye hayaller kuruyorum. Çok zor, Allah kimseye evlat acısı vermesin. Tek çocuğum kaldı geride. Hayatım bundan sonra da ölene kadar beklemeyle geçecek. Kaç sene geçti aradan, hala bekliyorum. Acaba bir yerlerden çıkar mı diye sokaklarda oğlumun emsallerine bakıyorum. Bu benim oğlum olabilir mi diyorum. Hayal kuruyorum. Gece rüyamda, gündüz aklımda. Hiçbir zaman çıkmadı aklımdan, çıkmayacak da" dedi.

"Ortaya çıkarsa önce döveceğim, sonra seveceğim"

Kuzey Irak'ta 1994 yılında çıkan çatışmada oğlu ile birlikte Antalyalı bir askerin daha naaşının bulunamadığını söyleyen Özaksoy, "Naaş bulunsaydı yeri belli olurdu. Allah'tan geldi, ne mutlu bana oğlum şehit oldu derdim. Şimdi bir şey diyemiyorum. Tamam, şehit oldu bulamadılar ama içimde hala bir kuşku var. Acaba bir yerlerden çıkar mı ama çıkmıyor, bundan sonra da çıkacağını zannetmiyorum. Karşıma çıksa, görsem tanıyamam mı diye düşünüyorum. Önce döveceğim, sonra seveceğim. Bir sürü hayal kuruyorum. Bize 'Biz size boş tabut getirir, şehide bakılmaz derdik ama biz size doğruyu söyledik, bulamadık' dediler. Bu kadar zamandır çıkmadığına göre gerçekten şehit ama bulunmadı. Mezarının yapılması için iki sefer ödenek geldi bize. Biz önce kabul etmedik. 'Çocuğum belki yaşıyordur, neden yaptırayım' dedim ama o kadar sene geçti ki aradan, sembolik de olsa adı üstünde yaşasın diye ikna oldum" ifadelerini kullandı.

Şehidin adı kız kardeşinin asker olan oğlunda yaşıyor

Şehit Tayfun Özaksoy'un kız kardeşi Selda Özaksoy ise, şehit ağabeyinin adını şu an asker olan oğlunda yaşattığını kaydederek, "Naaşı bulunamadığı için biz hala gelecek diye bekliyoruz. Onun yaş grubunda gördüğüm her askeri acaba diyerek inceliyorum. Nişanlandığımda düğüne kadar gelir diye dua ettim. Oğluma adını koydum, kendisi de teğmen eğitiminde. Beklememiz kesilmeyecek, inşallah günün birinde kapımızı çalacak. Biz her bayram buradayız. İçinde olmadığını biliyoruz ama en azından şehitliğe gelenler ona da bir dua okur. İsmi yok olup gitmesin düşüncesiyle mezarı yapıldı. Sanki hiç gitmemiş gibi, her dakika bizim evimizdeymiş gibi" şeklinde konuştu. - NİĞDE