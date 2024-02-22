3. Ordu Komutanı Veli Tarakcı, İliç'teki toprak kayması bölgesinde tedbirleri denetledi
3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, İliç'te meydana gelen toprak kayması sonrasında bölgede alınan tedbirleri yerinde görerek 3. Ordu Komutanlığı İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı emir komutasındaki orta seviye arama-kurtarma timlerini denetledi.
3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, İliç'te meydana gelen toprak kayması sonrasında bölgede alınan tedbirleri yerinde görerek 3. Ordu Komutanlığı İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı emir komutasındaki orta seviye arama-kurtarma timlerini denetledi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçi için çalışmalara katılmak üzere 3'üncü Ordu Komutanlığı İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı emir komutasındaki orta seviye arama-kurtarma timleri olayın yaşandığı ilk andan itibaren bölgede görev aldı. Yapılan tüm çalışmalara özveriyle katılan timleri 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı bölgede denetledi. - ERZİNCAN