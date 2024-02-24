EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, Şehitleri Anma Programını Düzenledi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 242'ncisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, şubat ayı şehitleri Mustafa Zıvalı, Mehmet Erol, Erkan Alışır, Zafer Demircan, Haluk Abdi Uğurtaş, Osman Kurt ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada katılanların Berat Kandili'ni tebrik ederek, "242 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapmaya devam ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitleri anma programı ikramların ardından sonra sona erdi. Anma programına Samsun Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Oğuzhan Aykırı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, emniyet personelleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. - SAMSUN