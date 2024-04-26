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2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Öncesi Erzurum'da Tedbirler Alındı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi çeşitli tedbirler aldı. Sınav günü çevredeki gürültü oluşumlarına dikkat edilmesi ve yasaklı eşyaların sınav binasına sokulmaması gerektiği belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi bir dizi tedbir alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "ÖSYM Başkanlığı tarafından 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2024-EKPSS) Oturumunun 28 Nisan 2024 tarihinde Pazar Günü Saat 10: 15-11.55 (100 dakika), saatleri arasında olmak üzere tek oturum halinde yapılacağı bildirilmiştir.

Sınav günü sınav binalarının çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb. gibi gürültü oluşumu yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca; Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, (şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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