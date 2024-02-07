2023 ve 2024 Programları Değerlendirildi

2023 yılı program gerçekleşmeleri ile 2024 programlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İşletme Şefleri 2023 yılı program gerçekleşmeleri ile 2024 yılı programlarına ait sunum yaptı. Karşılıklı diyalog şeklinde geçen toplantıda ormanlarımız hakkında sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

2023 yılında yapılan çalışmalar özellikle orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarından dolayı İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür eden Bölge Müdürü Mahmut Şentürk 2024 yılı programlarının yılı içerisinde programların gerçekleştirilmesi için azami gayret edilmesini istedi.

Toplantı karşılıklı iyi niyet ve başarılı bir yıl dileklerinin ardından sona erdi. - DÜZCE