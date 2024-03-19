2023-2024 Av Dönemi Avcılık Sezonu Kapandı

Niğde Valiliği yaptığı açıklamada, 2023-2024 Av Dönemi av sezonunun 3 Mart tarihi itibariyle ülke genelinde kapandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; "2023-2024 Av Dönemi av sezonun 03.03.2024 tarihi itibariyle ülke genelinde kapandı. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayının ortalarına kadar avcılık faaliyetleri yasaktır. Yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerine girdiği bu zaman içerisinde, hayvanların yaşama ortamlarında daha hassas hareket edilmesi, yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması, görüldüğü ortamda olduğu gibi bırakılması, tabii dengenin korunması açısından önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki! Yaban Hayatını Korumak, yaşatmak ve sürekliliğini sağlamak gelecek nesillere karşı bir insanlık görevidir. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızın bu dönem içerisinde duyarlı olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE