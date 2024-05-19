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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Posof'ta Kutlandı

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Hükümet konağı önünde başlayan kutlama, Posof mesire alanında devam etti. Kars, Ardahan ve Bursa'dan da gelen Posoflular kutlamalara katıldı. Saygı duruşu, istiklal marşı ve konuşmaların ardından öğrencilerin gösterileri ve spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Program Kafkas oyunları ve halk türküleriyle sona erdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Posof ta coşku ile kutlandı. Hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başlayan kutlama Posof mesire alanında devam etti.

Kars, Ardahan ve Bursa dan da gelen Posoflular kutlamalara katıldı. Kutlamalara katılanların sayısı Posof ilçe merkezi nüfusundan da fazlaydı.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Posof Gençlik ve Spor müdürü Erhan Yılmaz tarafından yaptı. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam hatip lisesi öğrencileri tarafından jimnastik gösterileri yapıldı. Lise öğrencileri ve Posoflu ozanlar tarafından şiirler okundu. Posof Çok programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Yine öğrenciler tarafından bilek güreşi yapıldı. Posof Gençlik ve spor müdürlüğü sporcuları Tekvando gösterileri sundular.

Program Kafkas oyunları ve söylenen halk türküleriyle sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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