Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde motosikletli sürücünün zor anları

Son Güncelleme:
Abone Ol

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle savrulma tehlikesi yaşayan motokuryenin yardımına ticari araç sürücüsü yetişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle savrulma tehlikesi yaşayan motokuryenin yardımına ticari araç sürücüsü yetişti. Motosikletliye sürücüler kalkan yaparak destek olmaya çalıştı.

İstanbul'da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına sürücüler yetişti. Köprüden geçen ticari araç sürücüsü kuryeye yanına alarak rüzgarın etkisini azalttı. Motokurye ticari araç sürücüsü sayesinde savrulmaktan ve düşmekten kurtuldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Tragger Hava Durumu Trafik Yerel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title