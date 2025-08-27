12 Yaşındaki Barış Ali Kuş, Biber Pazarında Hayallerini Gerçekleştiriyor

Adana'nın Kozan ilçesinde biber salçası sezonunun açılmasıyla birlikte yoğunluk da başladı. 12 yaşındaki Barış Ali Kuş da biber pazarında hayallerini gerçekleştirmek için tatilin son günlerinde çalışmaya başladı.

Ailesinden izin alarak pazara gelen Barış Ali Kuş, biber çekimi yapan esnafın kartlarını vatandaşlara dağıtarak harçlığını kazanıyor. Futbol tutkunu olan Barış, kazandığı parayla hayalini kurduğu forma ve kramponu almayı hedefliyor. Ayrıca bu yıl ablasının düğünü için takım elbisesini de kendi kazancıyla almak isteyen Barış, tatilin son günlerini çalışarak geçiriyor.

Hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını anlatan Barış Ali Kuş, "Ben istediklerimi almak için biber pazarına gelip çalışıyorum. Biber çekim kartlarını dağıtıyorum. Forma almak istiyorum. Bu yıl ablamın düğünü olacak, onun için takım elbise almak istiyorum. Galatasaray, Milan veya Real Madrid formalarından birini almak istiyorum, bir de krampon. Bu yıl 6'ncı sınıfa geçtim. Anneme çalışmak istediğimi söyledim, akrabalarımız da burada olduğu için izin verdi. Geçen yıl günlük 300 TL kazanıyordum, bu yıl inşallah 500 TL olur" dedi.

Biber pazarında hayallerine ulaşmak çalışan Barış'ın çabası görenlerin takdirini topladı. - ADANA