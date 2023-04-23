12'inci Kez Avrupa Şampiyonu Olan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in Ailesi: "Gurur Duyuyoruz, Allah Olimpiyat Birinciliğini de Nasip Etsin İnşallah"

SEYFİ ÇELİKKAYA

Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada kazandığı altın madalyayla 12. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ailesi, oğullarının maçını televizyondan heyecan içinde izledi. Anne Sevgi Kayaalp, oğluyla gurur duyduğunu belirterek "Allah gücünü kuvvetini artırsın, olimpiyatların birinciliğini nasip etsin inşallah" dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 12. kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçinin Yozgat'ın Kavurgalı köyünde yaşayan ailesi, oğullarının karşılaşmasını televizyondan izledi. Heyecandan yerinde duramayan aile fertleri, müsabaka boyunca oğullarının kazanması için dua etti.

"MAÇTA BİRAZ BACAĞI DA AĞRIDI"

Rıza Kayaalp'ın maçı kazanmasının ardından açıklama yapan anne Sevgi Kayaalp, şunları söyledi:

"Oğlumla gurur duyuyorum, mutluyum. Oğlumun gücü kuvveti var, Türk kanı var, şehitler kanından bayrağımız, İstiklal Marşımızı şimdi burada söyletecek inşallah. Çok heyecanlıyım, kendim sanki haşat oldum. Oğlumla gururluyum, mutluyum, şu anda nutkum durdu. Maçta biraz bacağı da ağrıdı, biraz da üzgünlüğüm var. Çok heyecanlıyım daha halen heyecanım gitmedi. Anne ciğeri işte duramadım, üzüldüm. Duadan başka bir şey elimden gelmiyor, Allah gücünü kuvvetini artırsın, olimpiyatların birinciliğini nasip etsin inşallah. Bir olimpiyat birinciliği kaldı. Onu da kazanınca silip, süpürüyoruz, rekoru kırıyoruz. Kızı da dünden eşiyle buradaydı, daha heyecanlı maç izledik. Sevinç gözyaşları döktük. Eşi de buradaydı kızı da buradaydı. Kızı sürekli 'baba tuşla yen' diye, babasına konuştu, sesli görüştüler."

"NİCE DÜNYA, OLİMPİYAT ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Baba Kelami Kayaalp de "Vatana millete hayırlı uğurlu olsun oğlumun güreşleri. 12'nci kez şampiyon oldu, nice dünya, olimpiyat şampiyonu olmasını istiyorum, Allah nasip ederse. Gururluyum, mutluyum. İnşallah olimpiyat şampiyonu olur. Vatanımıza hayırlı olsun, bütün sevenlerine hayırlı uğurlu olsun. Çok heyecanlıydık, 12'nci Avrupa şampiyonu oldu. Çok heyecanla izledik. Benim ayaklarım yerden kesildi. Ne yapacağımı şaşırdım, mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.