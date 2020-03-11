SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› "Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Kongresi" koronavirüs nedeniyle ertelendi - Ekonomi
Ekonomi

"Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Kongresi" koronavirüs nedeniyle ertelendi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, organize perakende sektörünün geleneksel buluşması Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Fuar ve Kongresi'ni, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini bildirdi.

11.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:24

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, organize perakende sektörünün geleneksel buluşması Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Fuar ve Kongresi'ni, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini bildirdi.

Düzgün, koronavirüse ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Düzgün, her yıl üreticiden tedarikçiye organize perakende sektöründen binlerce kişiyi bir araya getirdikleri Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı'nın 12'ncisini, koronavirüse karşı önlem alma ve buluşma katılımcılarını olası risklere karşı koruma ihtiyacı nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini belirtti.

Bu yıl 15-16 Nisan 2020'de gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları buluşmanın ertelenmesi nedeniyle sektöre, geleceğe birlikte ışık tutmak üzere sil baştan ele alacakları bir kurguyla yenilenmiş bir YZB düzenleme sözü veren Düzgün, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizden ise koronavirüs nedeniyle yerel marketlerden yana müsterih olmalarını rica ediyoruz. Ardahan'dan Edirne'ye, Türkiye'nin dört bir yanında 72 bine yakın çalışanı, 4 bin 300 satış noktası ve 2 milyon 750 bin metrekare satış alanıyla hizmet veren yerel marketlerimiz, satış noktalarında ürün, mekan ve personel hijyenine ilişkin gerekli tüm önlemleri almış ve gerekli tüm hijyenik ürünlerin yeterli stokunu ise yapmış durumdadır."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'ya canlı yayında soruldu: Okullar tatil edilecek mi? Ekonomi
Bakan Koca'ya canlı yayında soruldu: Okullar tatil edilecek mi?
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Ekonomi
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
3 bakan korona zirvesi sonrası kamera karşısında! İşte alınan önlemler Ekonomi
3 bakan korona zirvesi sonrası kamera karşısında! İşte alınan önlemler
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Ekonomi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Ekonomi
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Ekonomi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
'Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
"Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik James Jeffrey Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Hülya Avşar Gülben Ergen Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Futbolcu Koronavirüs
Şu an buradasınız: "Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Kongresi" koronavirüs nedeniyle ertelendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 17:44:31. #1.15#