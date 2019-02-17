Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Merzifon İlçe Teşkilatı tarafından partiye emek ve gönül verenler için "Vefa Yemeği" düzenlendi.

Belediye Kültür Sitesi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 31 Mart akşamı, kardeşlik, birlik, dirlik isteyenlerin ve büyük Türkiye davasına gönül verenlerin sevineceğini söyledi.

Seçmenlerin 31 Mart'ta sandığa gitmesi gerektiğini ifade eden Çilez, "31 Mart'a kadar durmayacağız, yorulmayacağız, koşacağız, sandıklara damga vuracağız. Yaklaşan demokrasi bayramı en güçlü şekilde Amasya'da kutlanacak. Bütün adaylarımızı belediye başkanı yapacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin umudu, mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu olduğunu ifade eden Çilez, şunları dile getirdi:

"İnşallah çok daha gelişerek, büyüyerek Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü bir Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta bu birlik beraberlik ruhunu zaferle taçlandırarak, sadece Türkiye'nin nasıl daha büyük, daha güçlü olacağını konuşacağımız, büyük yatırımları, atılımları yapacağımız önemli bir 5 sene gelecekte bizi bekliyor olacak. O yüzden 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkmalıyız."

Programa, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, AK Parti Merzifon Belediye Başkan Adayı İbrahim İncekul ve partililer katıldı.

Kaynak: AA