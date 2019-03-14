Yerel Seçime Doğru

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Suşehri Belediye Başkan adayı Fazlı Yüksel'e destek amaçlı Suşehri ilçesine gelen Soluk, esnafı ziyaret ederek, yaklaşan seçimler öncesi destek istedi.

Suşehri'nin önemli bir ilçe olduğunu kaydeden Soluk şunları kaydetti:

"İlçenin altyapı sorunu giderildi. Hastanemiz yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de yapılacak. Öğretmenevi yapılıyor. Bunların hepsi 5 yıllık sürede yapıldı. Belediye başkanımız şunun da sözünü verdi. Tekrar kazanması durumunda mayıs ayı içerisinde halk pazarının üst kısımlarının da kapatılarak pazar esnafımızın soğuktan etkilenmemesini sağlayacak. Suşehri'nin 5 yılda aldığı hizmet, geçmiş yılları kapatmış durumdadır."

Suşehri Devlet Hastanesini'de ziyaret eden Soluk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ziyaretler sırasında AK Parti Belediye Başkan adayı Fazlı Yüksel, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik, belediye meclis üyesi adayları da hazır bulundu.

Kaynak: AA