Yerel gazeteci şehit mezarlarına bayram şekeri bıraktı
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Yerel gazeteci şehit mezarlarına bayram şekeri bıraktı

Kastamonu'da şehitliği ziyaret eden kişi, mezarların üzerine bayram şekeri bıraktı.

25.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:21

Kastamonu'da şehitliği ziyaret eden kişi, mezarların üzerine bayram şekeri bıraktı.

Kastamonu'daki bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapan Cebrail Keleş, Kastamonu Şehitliği'ndeki mezarları ziyaret ederek dua etti. Keleş daha sonra şehitlerin mezar taşına bayram şekeri bıraktı.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) sebebiyle zor bir süreçten geçildiğini hatırlattı.

Bayramda pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu anlatan Keleş, "Şehitlikte kalabalık olması gerekirken sessizlik hakim. Şehitlerimizin yakınları belki ziyaret ediyor ama diğer vatandaşlarımız bu süreçte gelemedi. Sokağa çıkma serbestliğine sahip biri olarak içimden şehitliği ziyaret edip bayram şekeri bırakmak geldi." dedi.

Şehitliğin önemli bir mertebe olduğunu vurgulayan Keleş, "Bu günlerde olmamızın en büyük sebebi bu toprakların altında yatan şehitlerimizdir. Onlara şükranlarımızı teşekkürlerimizi sunmak istedim." diye konuştu.

Yerel gazeteci şehit mezarlarına bayram şekeri bıraktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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