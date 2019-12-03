Yenipazarlı Gazi Timurtaş'a madalya

03.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:16

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mirza Timurtaş'a madalya verildi.



Gazi Timurtaş'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönderilen madalyayı, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın takdim etti. Kaymakamlık odasında gerçekleşen madalya merasimine, birim müdürleri ve amirler katıldı. Kaymakam Yalçın'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teşekkür eden Timurtaş, "Bu madalya benim için büyük bir onur ve şereftir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA