Yenikapı konserleri 26 Haziran'da başlıyor
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Yenikapı konserleri 26 Haziran'da başlıyor

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 nedeniyle yepyeni bir formla karşınızda...

Yenikapı konserleri 26 Haziran'da başlıyor
23.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:26

Türkiye'de ilk olarak Kerki Solfej'in düzenleyeceği arabalı konserler, 26 Haziran Cuma gerçekleşecek Kenan Doğulu konseriyle, 1400 araç kapasiteli Türkiye'nin en büyük açıkhava gösteri alanı olan İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı'da başlıyor... Alan girişinde tüm misafirlerin ateşlerinin ölçüldüğü, ve araçlarının dezenfekte edilerek sosyal izolasyon ilkelerinin harfiyen uygulandığı etkinlikler müzik, sinema ve tiyatro severlerin buluşma noktası haline gelecek.

Haftaiçi sinema ve tiyatro gösterimleri ile kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başlayan "Park Et Seyret" haftasonları ise tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüşecek.

KENAN DOĞULU: "KARA BULUTLARI DAĞITMA ZAMANI"

Etkinlik öncesinde sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan ve "Park Et Seyret" konser serisinin açılışını yapacak olan Kenan Doğulu; "Artık kara bulutları dağıtma zamanı. Ben de yaşama sebebim olan müziğim, sahnem ve dinleyicilerimden aylardır uzak kaldım. Bir araya gelip bağıra çağıra şarkılar söylemeyi, dans etmeyi çok özledim. Çok farklı bir proje, değişik bir konsept. Her şeyin ilki, bir çok bilinmeyenle gelir ama ilklerin cazibesi de budur zaten. Normalleşme sürecinde müzik endüstrisi ve konser dinleyicisi için moral ve umut ateşlemesine sebep olacağına ve eğlenerek müziğe doyacağımız bir anımız daha olacağına inanıyorum" ifadeleri ile heyecanını dile getirirken 26 Haziran akşamı hayranlarına çok özel sürprizler hazırladığını müjdeledi.

SERTAB ERENER: "MÜZİK BİZİ BULUŞTURSUN"

Arabalı konser etkinliğinde 3- 4 Temmuz tarihlerinde hayranları ile buluşmaya hazırlanan Sertab Erener'de heyecanlı olduğunu belirterek; "Şu hayatımıza bizler bir de pandemi sığdırdık. "Bunu da yaşamadık' demeyiz, yani hayatta hiçbir şeye olmaz demeyeceksin. Bu yüzden arabalı konserler de ancak yüzyılda bir yaşanacak değişik bir deneyim ise gelin kaçırmayın beraber olalım, müzik bizi buluştursun." ifadeleriyle hayranlarını ve müzikseverleri İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'ya davet etti. Yeni albümünün ilk canlı performansına da "Park Et Seyret" sahnesinde imza atacak olan Erener, bu yönüyle de iki kat daha fazla heyecanlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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