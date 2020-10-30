Yeni Zelanda ölümcül hastalığı bulunanlara ötenazi hakkı'nı onayladı
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Yeni Zelanda ölümcül hastalığı bulunanlara ötenazi hakkı'nı onayladı

30.10.2020 10:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:57
Yeni Zelanda ölümcül hastalığı bulunanlara ötenazi hakkı'nı onayladı

Yeni Zelanda yapılan referandumda ölümcül hastalığı bulunan kişilere ötanazi yapılmasına izin veren yasa yüzde 65'lik oy oranıyla onayladı.

Yeni Zelanda yapılan referandumda ölümcül hastalığı bulunan kişilere ötanazi yapılmasına izin veren yasa yüzde 65'lik oy oranıyla onayladı.

Yeni Zelanda hükümeti, geçtiğimiz cuma yapılan ölümcül hastalığı bulunan kişilere ötanazi yapılmasına ilişkin "Yaşam Sonu Seçimi Yasası" yasası referandumunun sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, yapılan referandum sonucuna göre, kişilere yaşamlarını kendi istekleriyle sona erdirme hakkı tanıyan "Yaşam Sonu Seçimi Yasasının" yüzde 65 oy ile kabul edildiği açıklandı. Geçici seçim sonuçlarının 6 Kasım'da kesinleşeceği ifade edilirken,geçer oy olan yasa tasarısı, gelecek yıl yürürlüğe gireceği ve altı aydır ölümcül hastalığı olan kişilerin, iki doktor tarafından onaylanması halinde ötenazi yapılmasına izin verileceği  belirtildi. Yasadan sorumlu Milletvekili David Seymour, "Acı çeken insanlara hayatlarının sonunda gerçek bir seçim, biraz kontrol ve şefkat vermeyi seçtik" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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