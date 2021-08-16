Yeni Zelanda, Afganistan'daki birlikleri için çalışan Afganları tahliye edecek
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Yeni Zelanda, Afganistan'daki birlikleri için çalışan Afganları tahliye edecek

Yeni Zelanda, Afganistan'daki birlikleri için çalışan Afganları tahliye edecek
Anadolu Ajansı / Islam Uddin - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda'nın Afganistan'daki vatandaşlarını ve kendi birlikleri için çalışan Afganları tahliye edeceği bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Afganistan'daki vatandaşlarını ve kendi birlikleri için çalışan Afganları tahliye edeceği bildirildi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Başbakan Jacinda Ardern, Afganistan'da kendi birlikleri için çalışan 37 Afgan vatandaşı ve ailelerinin ülkeden ayrılmalarına yardım edeceklerini söyledi.

Bunun yanı sıra Afganistan'daki 53 Yeni Zelanda vatandaşının da tahliye edileceğini belirten Başbakan Ardern, ivedilikle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Hükümet, söz konusu kişilerin tahliyesine yardımcı olmak üzere "C-130 Hercules" nakliye uçağındaki 40 askeri personelin 2 gün sonra Kabil'e hareket edeceğini bildirdi.

Öte yandan, hükümet Taliban'dan Afganistan'da kadınların çalışmaya ve eğitim almaya devam etmelerine izin vererek insan haklarını desteklemesini, ülkeden ayrılmak isteyen yabancılara ve Afganlara izin vermesini istedi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Uddin

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