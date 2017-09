Yeni Sony Rx0, Ultra Kompakt, Sağlam ve Suya Dayanıklı

Sony ultra kompakt, sağlam ve suya dayanıklı RX0'ı piyasaya sürüyor





Sony'den beklentilerinizi karşılayacak yeni bir model fotoğraf makinesi daha. Yeni Sony RX0 özellikleri nelerdir?



Yeni fotoğraf makinesi, RX'in kendine özgü görüntü kalitesini, başka hiçbir fotoğraf makinesinin gitmeye cüret edemeyeceği yerlere taşıyor.



Bugüne kadar hiç görülmemiş yeni bir görüntüleme deneyimi yaratmak için çok birimli, çok görüntülü çekim.



Ultra kompakt ve dayanıklı gövdeye yerleştirilen yüksek kaliteli görüntüleme teknolojisi: Su Geçirmez, Darbeye Dayanıklı ve Ezilmeye Dayanıklı

1.0-tip yığmalı 15.3MP Exmor RS CMOS görüntü sensörü

1/32000 saniyeye kadar maksimum deklanşör hızı ve 16 fps'ye kadar çekim yapabilme yeteneği ile ZEISS® Tessar T 24mm F4 sabit geniş açılı lens

40x Süper Yavaş Çekim kayıt, Resim Profili (S-Log2) ve 4K Temiz HDMI Çıkış da dahil olmak üzere, kreatif video fonksiyonelliği çeşitliliği

Gerek kablosuz gerekse kablolu bağlantı ile çok açılı çekim için çok kameralı kontrol



Sony tamamen yeni görüntüleme olasılıklarını mümkün kılan ve kendisini eline alan herkesin ifade yeteneğini eşi görülmemiş ölçüde genişleten yeni model fotoğraf makinesinin çıkışını duyurdu.



Yeni Sony RX0 (model adı: DSC-RX0)





Sony RX serisinin kendine özgü öncü görüntü kalitesini tümü de güçlü ve ultra kompakt bir gövde içine sığdırılan ileri düzey fotoğraf ve video yetenekleri ile bir araya getiriyor.



Kreatif fotoğraf ve videografik ifadeyi mevcut sınırlamaların ötesinde kolaylaştırmak üzere tasarlanan RX0, fotoğraf ve video çekiminde de aynı şekilde hünerli olduğu gibi, birçok farklı açıdan ilham verici resim, video ve süper yavaş çekim görüntüler yaratmaya yönelik çok kameralı bir düzeneğin parçası olarak da kullanılabiliyor. Küçük boyutları ve çok yönlülüğü, zorlu fotoğraf ve video görevlerini yeni şekillerde ele alma özgürlüğünü en üst düzeye çıkararak, her zaman yüksek kaliteli sonuçlar elde etme güvencesi veriyor.



Sadece 110g ağırlığa ve 59mm x 40.5mm x 29.8mm (GxYxD)nboyutlara sahip olan RX0, küçük ve hafif bir premium kompakt fotoğraf makinesinin tanımını yeniden yapıyor. Yağmurda, su altında veya kumlu ya da tozlu ortamlar gibi her türlü çekim koşulu altında fotoğraf veya video yakalamak üzere bağımsız bir fotoğraf makinesi olarak kullanılabileceği gibi, nesneleri birçok farklı bakış açısından çekmek üzere, çok kameralı bir düzeneğin parçası olarak çalışmakta da usta.



Hayal gücünü canlandırıyor





Geleneksel mermi zamanı (bullet time) ve zaman dilimi (time slice) çekimin yanı sıra, RX0 çok kameralı çekim çözümü ile görüntüleme fırsatlarından oluşan yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor ve birçok farklı şekilde organize edilebiliyor. Sony'nin kablosuz radyo sinyalli kumandası FA-WRC1M, on beş adede kadar RX0'ın tetiklenmesinde kullanılabiliyor. PlayMemories™ Mobile uygulaması, beş taneye kadar RX0 modelinin kablosuz olarak bağlanabilmesine imkan verirken, ergonomik ve dengeli yapısı da, yeni çekim açıları oluşturmak üzere, makinelerin zorlu çekim açılarına kolaylıkla monte edilebilmesi anlamına geliyor. Bir erişim noktası kullanıldığında daha da fazla RX0 biriminin bağlanmasını sağlayacak kablosuz çok kameralı çekim çözümü hala geliştirilme aşamasında ve bir yazılım güncellemesi ile kullanıma sunulacak. Daha güvenilir kablolu bir bağlantı arayan kullanıcılar için ise, halihazırda gelişim aşamasında olan bir fotoğraf makinesi kontrol kutusu piyasaya sürülecek.



Güç yüklü





Tepeden tırnağa gelişmiş Sony teknolojisi ile dolu olan RX0; hem RAW hem de JPEG fotoğraflarda ve tüm desteklenen video formatlarında yüksek çözünürlüklü ve düşük bozulmalı sonuçlar sağlamak üzere; bir 1.0-tip yığma yapılı 15.3 MPvi Exmor RS CMOS görüntü sensörü; BIONZ X® işlemci ve bir geniş açılı ZEISS® Tessar T* 24mm F4 sabit lense sahip. Bozulmayı Önleyici Deklanşörü ile 1/32000 saniye kadar hızlara çıkabilmesi v esaniyede 16 kareye kadar çekim yapabilmesi; hızlı hareket eden objelerin dahi harika ve doğru şekilde resmedilmesi anlamına geliyor. Günlük hayatlarındaki belirleyici anları yakalamak isteyenler için, RX0'ın kompakt niteliği, kullanımın mümkün olduğunca göze çarpmaması, dolayısıyla da doğal, yüksek kaliteli çekim olasılığının maksimize edilmesi anlamına geliyor.



Yeni Sony RX0 Özellikleri Neler?





Yeni Sony RX0, 10 metreye kadar derinlikte su geçirmediği gibi; yeni MPK-HSR1 su altı muhafazası ile birlikte kullanıldığında 100 metre derinliğe kadar kullanılabiliyor; iki metreye kadar yükseklikten düşürülmeye karşı darbeye dayanıklı ve 200kg / 2000N'ye kadar ezilmeye dayanıklı olması ise; geleneksel fotoğraf makinelerinin erişemediği zorlu koşullarda yapılan çekimlere dayanacak sağlamlığa sahip olmasını sağlıyor. Kullanıcılar artık, eskiden mümkün olmayan içerikler üretebiliyorlar ve yağmur, kum ve kısıtlı alanlar veya tozlu ortamlar artık bir engel oluşturmuyor.



Videoda Mükemmeliyet





Yeni Sony RX0, videografikere de en az fotoğrafçıya olduğu kadar fayda sağlayan bir fotoğraf makinesi olarak tasarlandı ve bu ruh; nefes kesen video sonuçları sunan bir dizi yaratıcı video özellikleri ile kendini gösteriyor. Süper yavaş çekimli görüntüleri de kullanmak isteyenler için; RX0 saniyede 1000 kareye kadar video kaydetme fırsatını sunarak, en sıradan anları dahi nefes kesici hale getirme imkanını sağlıyor. Üretim esnekliği için, sıkıştırılmamış videoları bir harici kayıt cihazına kaydetmek üzere 4K temiz HDMI çıktısını kullanabilirsiniz. Hem MF Assist hem de Peaking Fonksiyonları ile, odak tam spesifikasyonlarınıza ve Resim Profili opsiyonlarınıza göre kesin şekilde ayarlanabilirken; S-Log2 de zihninizde canlandırdığınız sonucu elde etmenizi sağlayacak kreatif özgürlüğü sunuyor. Zaman Kodu / Kullanıcı Biti özellikleri; özellikle çoklu kamera çekimleri için temel bir araç sunarak düzenleme işlemini çok daha kolay bir deneyim haline getirdi; Ön Ayarlı Odak seçenekleri de çekime gerçek bir kontrol unsuru ekliyor.



Eksiksiz Aksesuar Yelpazesi





Yeni Sony RX'ın potansiyelini maksimize etmek için, yeni çekim yollarını desteklemeye yönelik çok sayıda yeni aksesuar da piyasaya sürüldü. Bunlar arasında, daha yüksek sistem esnekliği için VCT-CGR1 Kafes; Yeni Sony RX0'ın su altında 100 metreye varan derinliklere indirilmesine imkan veren MPK-HSR1 Su Altı Muhafazası; CPT-R1 Kablo Koruyucu; VF-SPR1Yedek Lens Koruyucu; filtre adaptörü, lens başlığı ve MC koruyucudan oluşan VFA-305R1 Filtre Adaptör Kiti; NP-BJ1 Şarj Edilebilir Pil Paketi ve ACC-TRDCJ Aksesuar Kiti de bulunuyor.



Yeni Sony RX0 Satış Fiyatı 699$





