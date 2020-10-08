Yeni RC-2 keşif uçağı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine teslim edildi

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) bünyesinde elektromanyetik dalgalar üzerinden istihbarat toplayacak yeni RC-2 keşif uçağı hizmete başladı.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) bünyesinde elektromanyetik dalgalar üzerinden istihbarat toplayacak yeni RC-2 keşif uçağı hizmete başladı.

Ulusal basına yansıya haberlere göre, Tokyo metropolündeki Saitama eyaletinin Sayama ilçesindeki JASDF İruma Hava Üssü'nde RC-2 gözcü uçağının hizmete başlama töreni düzenlendi.

Törende, 2018'den beri uygulanan testlerden geçen Kawasaki Heavy Industries (KHI) üretimi C-2 nakliye uçağının yeni versiyonu RC-2, İruma üssüne resmen teslim edildi.

Elektronik emisyonları tespit eden, anlayabilen ve sınıflandıran antenlere sahip RC-2'nin, turbo pervane motorlu ELINT uçağı YS-11EB'nin yerine alarak, elektronik istihbarat (ELINT) toplaması, uzun menzilli ve uzun havada kalış süreli gözlem operasyonlarında kullanılması bekleniyor.

JASDF'den yapılan açıklamada, "RC-2'nin hizmete alınması geleneksel hava, kara, deniz sahalarının yanı sıra uzay, siber alanları kapsamlı harp açıları çerçevesinde, elektromanyetik dalgalar sahasının emniyet altına alınmasında ve bölgesel operasyonların gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip." ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta yayımlanan Savunma Bakanlığına ait 2021 bütçe taslağında, RC-2 sayısının artırılması için 67 milyon dolar ve yeni bir sinyal bozucu uçak projesi için 144 milyon dolar hedeflendiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan