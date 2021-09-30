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YENİ MEMURLAR İÇİN ORYANTASYON EĞİTİMİ

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YENİ MEMURLAR İÇİN ORYANTASYON EĞİTİMİ

Eklenme tarihi 30 Eylül 2021ABONE OL YENİ MEMURLAR İÇİN ORYANTASYON EĞİTİMİ Esenler Belediyesi hizmet binasında verilen eğitimlerle 2021/1 KPSS sonuçlarına göre yeni atanan 26 memurun Esenler Belediyesi'ne uyumu hedefleniyor.

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 30 Eylül 2021

ABONE OL YENİ MEMURLAR İÇİN ORYANTASYON EĞİTİMİ Esenler Belediyesi hizmet binasında verilen eğitimlerle 2021/1 Kpss sonuçlarına göre yeni atanan 26 memurun Esenler Belediyesi'ne uyumu hedefleniyor.

Eğitimlerde; yeni atanan memurların kurum kültürüyle birlikte görev yapacağı birime hızlı bir şekilde uyum sağlaması, bilgi ve deneyiminin arttırılması, iş ve işlemlerin kolaylaştırılması ve bunun yanında kurumsal aidiyet duygusunun yükseltilmesi hedefleniyor.

YENİ MEMURLAR ESENLER HAKKINDA DERS ALDI Başkan yardımcıları ve müdürlerinin katılımıyla yapılan oryantasyon eğitimlerinde memurlara, Belediyeler Kanunu ve ilgili temel mevzuat, belediye üst yönetimi, müdürlükler ve görevleri, belediyenin iç işleyişi hakkında bilgi verildi.

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