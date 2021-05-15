Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına siyah formayla çıkacak
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına siyah formayla çıkacak

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına siyah formayla çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı müsabakaya siyah formayla çıkacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı müsabakaya siyah formayla çıkacak.

Süper Lig'de 45 puanı Yeni Malatyaspor, sezonun son maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Matematiksel olarak ligde kalmayı başaran Yeni Malatyaspor, zorlu geçecek Galatasaray maçında siyah formayla sahada yer alacak. Maç, bu gün saat 20.30'da oynanacak. Müsabakayı, Cüneyt Çakır yönetecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına siyah formayla çıkacak
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına siyah formayla çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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