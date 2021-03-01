Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamladı

01.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:14
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerinde sportif direktör Ali Ravcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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