Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında yaptırılan cami açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayırsever bir aile tarafından İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığına yaptırılan caminin açılışını gerçekleştirdi.

Soylu, Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nin ardından merhum Nadide Güven adına eşi ve çocukları tarafından yaptırılan Güven Camii'nde cuma namazını kıldı.

İbadethanenin açılışını hayırsever Osman Güven ve çocuklarıyla gerçekleştiren Soylu, cuma namazını komutanlıktaki camide kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güven ailesine teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

"Jandarmamızı, buradaki komandomuzu 5 vakit bu yerleşkenin içerisinde ezanla, namazla buluşturdukları için şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah hayırlarıyla inşallah öteki dünyada da onları buluştursun. Duamız odur. Aynı zamanda da eşine rahman diliyoruz. Evlatlarına da çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın evini burada yaptılar. Hayır, hizmet en büyük nasip meselesidir. Nasip oldu. Bize de bugün burada cumayı kılmak nasip oldu."

Soylu ve Osman Güven daha sonra kurdeleyi keserek caminin açılışını yaptı.

Açılışın ardından dua edildi.

Güven ailesi, Bakan Soylu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör