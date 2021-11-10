Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi
Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, teknik direktörlük görevine Eddie Howe'u getirdi. İngiliz hocanın raporu doğrultusunda transfere start verecek Premier Lig ekibinin listesinde dünyaca ünlü yıldızlar var. Real Madrid'den Toni Kroos, Bayern Münih'ten Niklas Süle ve Manchester United'dan Van de Beek'i kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, üst sıraların değişilmez takımı olmak istiyor.
Ara transfer dönemi için 50 milyon sterlin transfer bütçesi ayıran Newcastle United'ın ilk etapta transfer etmek istediği yıldız futbolcular netlik kazandı. Premier Lig ekibinin listesindeki 5 isim dikkat çekti.
Sporx'in Mirror'dan aktardığı habere göre; Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek, 2020'nin yaz ayında geldiği takımında mutsuz durumda. Transferinden itibaren süre bulmakta zorlanan Hollandalı futbolcunun ayrılmak istediği İngiliz basınında yazıldı. Eddie Howe, daha fazla oynamak isteyen Beek'i ocak ayında kiralamak istiyor.
Jesse Lingard'ın da durumu Donny van de Beek'ten farksız. İngiliz futbolcu, daha fazla süre bulmak için takımdan ayrılmak istediğini Manchester United Yönetimi'ne iletti. Öte yandan İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer almak isteyen Lingard için Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe devreye girecek ve oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak isteyecek.
Hem takıma hem de orta sahaya bir lider isteyen Eddie Howe'un listesindeki en önemli isimlerden biri de Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos. 31 yaşındaki futbolcu, futbolu Real Madrid'de bırakacağını açıklamasına rağmen Newcastle'ın yapacağı teklifle kariyerinin son döneminde Premier Lig tecrübesini yaşamak isteyebileceği belirtildi.
Bayern Münih'in savunma oyuncusu Niklas Süle, Newcastle için gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor. Howe'un savunmaya özellikle istediği Süle için Chelsea de devrede. Ocak ayında bir transfer savaşı yaşanacak gibi duruyor.
Eddie Howe, Premier Lig'in dinamiklerini bilen bir stoperi de kadrosuna katmak istiyor. Bu durumda da Newcastle, Howe'un Bournemouth'ta birlikte çalıştığı ve şu sıralar Aston Villa'da forma giyen Tyrone Mings için ocak ayında teklif yapacak.