Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi

Ara transfer dönemi için 50 milyon sterlin transfer bütçesi ayıran Newcastle United'ın ilk etapta transfer etmek istediği yıldız futbolcular netlik kazandı. Premier Lig ekibinin listesindeki 5 isim dikkat çekti.

İLK HEDEF VAN DE BEEK

Sporx'in Mirror'dan aktardığı habere göre; Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek, 2020'nin yaz ayında geldiği takımında mutsuz durumda. Transferinden itibaren süre bulmakta zorlanan Hollandalı futbolcunun ayrılmak istediği İngiliz basınında yazıldı. Eddie Howe, daha fazla oynamak isteyen Beek'i ocak ayında kiralamak istiyor.

LINGARD'IN BONSERVİSİ ALINACAK

Jesse Lingard'ın da durumu Donny van de Beek'ten farksız. İngiliz futbolcu, daha fazla süre bulmak için takımdan ayrılmak istediğini Manchester United Yönetimi'ne iletti. Öte yandan İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer almak isteyen Lingard için Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe devreye girecek ve oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak isteyecek.

TONI KROOS'A PREMİER LİG'İN KAPILARINI AÇACAKLAR

Hem takıma hem de orta sahaya bir lider isteyen Eddie Howe'un listesindeki en önemli isimlerden biri de Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos. 31 yaşındaki futbolcu, futbolu Real Madrid'de bırakacağını açıklamasına rağmen Newcastle'ın yapacağı teklifle kariyerinin son döneminde Premier Lig tecrübesini yaşamak isteyebileceği belirtildi.

HOWE, SÜLE'Yİ ÖZELLİKLE İSTEDİ

Bayern Münih'in savunma oyuncusu Niklas Süle, Newcastle için gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor. Howe'un savunmaya özellikle istediği Süle için Chelsea de devrede. Ocak ayında bir transfer savaşı yaşanacak gibi duruyor.

PREMİER LİG'İ BİLEN SAVUNMACI

Eddie Howe, Premier Lig'in dinamiklerini bilen bir stoperi de kadrosuna katmak istiyor. Bu durumda da Newcastle, Howe'un Bournemouth'ta birlikte çalıştığı ve şu sıralar Aston Villa'da forma giyen Tyrone Mings için ocak ayında teklif yapacak.

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