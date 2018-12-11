Yemenli Kadınlar Barış Görüşmelerine Katılmak İstiyor

Yemen'de düzenlenen ilk kadın kongresinde katılımcılar, Birleşmiş Milletler'den (BM) barış görüşmelerine katılma talebinde bulundu.

Geçici başkent Aden'de Alman Friedrich Ebert Vakfı desteğiyle düzenlenen iki günlük kadın kongresinde Yemenli 21 kadın kuruluşu ülkenin yaşadığı sorunlara çözüm yolları aradı. Yemenli kadınlar kongre sonunda kapanış bildirisi yayımladı.

Yayımlanan bildiride Yemenli kadınlar, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten Yemen barış görüşmelerinin her aşamasına katılmak için kendilerine imkan verilmesini istedi.

Hükümet kanadından Yemen Başkan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi'nin katıldığı kongrede, ülkedeki yapılanma, barış görüşmeleri ve karar mekanizmalarına kadının da katılımının sağlanması gerektiği vurgulandı.

BM gözetiminde İsveç'te Perşembe başlayan Yemen konulu istişare toplantıları sürerken, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths yaptığı açıklamada, toplantılardan somut sonuçlarla ayrılmayı ümit ettiğini, gelecek yılın başında yeniden bir araya gelineceğini dile getirmişti.