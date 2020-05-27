Yemen Genelkurmay Başkanı'ndan Marib'teki saldırının arkasında Husilerin olduğu açıklaması
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Yemen Genelkurmay Başkanı'ndan Marib'teki saldırının arkasında Husilerin olduğu açıklaması

Yemen Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz, ülkenin doğusundaki Marib kentinde geçici karargah olarak kullanılan askeri kampa düzenlenen saldırının arkasında Husilerin olduğunu belirtti.

Yemen Genelkurmay Başkanı'ndan Marib'teki saldırının arkasında Husilerin olduğu açıklaması
27.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:13

Yemen Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz, ülkenin doğusundaki Marib kentinde geçici karargah olarak kullanılan askeri kampa düzenlenen saldırının arkasında Husilerin olduğunu belirtti.

Bin Sağir Twitter hesabından saldırının arkasında Husilerin bulunduğuna işaret ederek, "Yıkımı ve kan dökmeyi artırdıkça güçleniyoruz ve İran ile Husilerin ruhbanlığının sonunun yaklaştığına dair kanaatim de artıyor." paylaşımında bulundu.

Husiler inkar etti

Öte yandan Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, Twitter hesabından kimseyi öldürmeye veya zarar vermeye çalışmadıklarını ve saldırıyla bir bağlantıları olmadığını iddia etti.

İsmini vermediği bir kaynaktan Genelkurmay Başkanı'nın saldırıdan kurtulduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığı bilgisini aktaran İzzi, Genelkurmay Başkanı'nın ölmesini veya yaşıyor olmasını önemsemediklerini aktardı.

Husiler, Marib il merkezinin yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde bulunan, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının geçici karargah olarak kullandığı Sahn el-Cin askeri kampını balistik füzeyle vurmuştu.

Yemen Savunma Bakanı Muhammed Ali el-Makdişi ile Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz'in de yer aldığı ordudan üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantı sırasında gerçekleştirilen saldırıda, Genelkurmay Başkanı'nın oğlu Fehd bin Aziz ve yeğeni Abdulkavi Ali bin Aziz ile 5 asker hayatını kaybetmişti.

Savunma Bakanı Makdişi ve Genelkurmay Başkanı Bin Aziz'in saldırıdan kurtulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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