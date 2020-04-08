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Suudi Arabistan, Yemen, Riyad, Güncel

Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden Arap koalisyonuna Riyad Anlaşması'nı baltalamaya çalışma...

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini Riyad Anlaşması'nı baltalamaya çalışmakla suçladı.

08.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:42
Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden Arap koalisyonuna Riyad Anlaşması'nı baltalamaya çalışma...

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini Riyad Anlaşması'nı baltalamaya çalışmakla suçladı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Şebva ilindeki hükümet güçlerinin, GGK Başkanı Ali es-Süleymani'yi ve 4 korumasını gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Süleymani'nin gözaltına alınmasının Riyad Anlaşması'na yönelik ihlallerden biri olduğu ve bunun Şebva ilinin merkezi Atak kentindeki havalimanında konuşlanan koalisyon güçlerinin desteğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Koalisyon güçlerinin Riyad Anlaşması'nı başarısız kılmaya çalışmakla suçlandığı açıklamada, "Eğer Riyad Anlaşması gerçekten Suudi Arabistan'ın politikasını temsil ediyorsa Şebva'daki koalisyon güçlerinin anlaşmanın uygulanmasını sağlayacak şartları ve ortamı hazırlaması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Kaynak: AA

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