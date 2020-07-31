Yemen'de Türk Kızılay 13 bin aileye kurban eti dağıtıyor Yemen'de Türk Kızılay ülkenin 5 vilayetinde 13 bin aileye kurban eti dağıtmaya başladı.

Yemen'de Türk Kızılay ülkenin 5 vilayetinde 13 bin aileye kurban eti dağıtmaya başladı.

Aden'in El-Mansura ilçesinde Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın ve Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak'ın katılımıyla ülkede ihtiyaç sahibi 13 bin aileye kurban eti dağıtımına başlandı.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Yemen Yüksek Yardım Komitesi iş birliğiyle Aden, Lahic, Dali, Taiz ve Hadramevt vilayetlerindeki 13 bin aileye et dağıtımına başlandı." dedi.

Kampanyanın 3 gün boyunca devam edeceğini belirten Aydın, kurban etlerinin yoksul, yerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını açıkladı.

Aydın, kurban etlerinin Türkiye'nin Yemen'deki iç savaştan mağdur olanlara yönelik yardım kampanyası kapsamında dağıtıldığını vurguladı.

Türk Kızılay, uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Yemen'de, sağlık ve insani yardım gibi çeşitli alanlarda çalışmalarını yürütüyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç.

Kaynak: AA