"Yemeğimi paylaşayım" derken, ölüme yol açabilirsiniz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Yemeğimi paylaşayım" derken, ölüme yol açabilirsiniz

Dr. Öğr. Üyesi Selin Gaş, Covid-19'a arkadaşlarla ve aile ile paylaşılan yemeklerden yemek yemenin geleneksel olduğu bölgelerde Covid-19'un daha kolay yayıldığına dikkat çekerek, "Bu nedenle, herkesin diş fırçalama, diş ipi kullanma ve dil temizliğine ek olarak ağız gargarası kullanmaya...

30.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:55

Dr. Öğr. Üyesi Selin Gaş, Covid-19'a arkadaşlarla ve aile ile paylaşılan yemeklerden yemek yemenin geleneksel olduğu bölgelerde Covid-19'un daha kolay yayıldığına dikkat çekerek, "Bu nedenle, herkesin diş fırçalama, diş ipi kullanma ve dil temizliğine ek olarak ağız gargarası kullanmaya özen göstermesi gerek" dedi.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selin Gaş, Covid-19'un en yaygın olarak, damlacıklar aracılığıyla solunum yolu üzerinden bulaştığını hatırlatarak, vatandaşlara ağız ve diş bakımı konusunda her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

CANSIZ ORTAMDA BİRKAÇ SAAT DAYANABİLİYOR

Covid-19'un esas itibarıyla dış ortama çok dayanıklı olmadığının altını çizen Dr. Selin Gaş, "Ortamın nem ve sıcaklığına, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Virüse karşı henüz geliştirilmiş bir aşı mevcut değil, bu yüzden hastalıktan korunmanın en önemli yolu virüse maruz kalmamaktır" dedi.

Hastalık bulaşmasına karşı alınabilecek en etkili ve en kolay yöntemlerin el yıkama ve sosyal mesafe olarak zaten bilindiğini belirten Dr. Gaş, "Bu önlemlerin yanı sıra; ağız ve diş sağlığının önemini de bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz" diye konuştu.

YEMEK PAYLAŞIMLARINA DİKKAT

Dr. Selin Gaş, arkadaşlarla ve aile ile paylaşılan yemeklerden yemek yemenin geleneksel olduğu bölgelerde Covid-19 bulaş riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Bu bilgilere dayanarak, herkesin diş fırçalama, diş ipi kullanma ve dil temizliğine ek olarak ağız gargarası kullanmaya özen göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde virüsün giriş yolundaki bakterilerin eliminasyonu sağlanarak, Covid-19'un oral dokulardan vücuda girişini sağlayan reseptörler etkisiz hale getirilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN UYGULAMASINA DA YARDIMCI OLMALI

Bu süreçte ebeveynlerin, çocukları için de almaları gereken önlemler olduğunu söyleyen Gaş, "Ebeveynler, çocuklarının daha iyi bir oral sağlığa ve iyi diyet alışkanlıklarına sahip olmaları için çaba sarf etmeli. Kendileri için uygulamaları gereken oral hijyen motivasyonunu çocuklarının uygulaması için onlara yardımcı olmalı. Ayrıca yetişkinlerde veya çocuklarda ağız ve diş sağlığı açısından acil durumlar meydana geldiğinde, doğru kişisel koruma ile diş kliniklerini zamanında ziyaret etmelidirler" önerisinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler Haber
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Meral Akşener Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Haldun Dormen Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: "Yemeğimi paylaşayım" derken, ölüme yol açabilirsiniz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 10:55:44. #1.15#
title