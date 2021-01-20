Yellen: Faizler bir süre daha düşük düzeylerde kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yellen: Faizler bir süre daha düşük düzeylerde kalacak

20.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:59
Yellen: Faizler bir süre daha düşük düzeylerde kalacak

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, faiz oranlarının önümüzdeki dönemde uzun bir süre daha düşük düzeylerde kalacağını söyledi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, faiz oranlarının önümüzdeki dönemde uzun bir süre daha düşük düzeylerde kalacağını söyledi.

ABD Senato'su Finans Komitesi'nde, Hazine Bakanlığı adaylık duruşmasında konuşan Yellen, bununla birlikte faizlerin yükselme riski de bulunduğuna dikkat çekerek, bu nedenle "sürdürülebilir ve sorumlu bir politika" oluşturmak gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, coronavirus salgınının etkisini hafifletmeyi amaçlayan ekonomik canlandırma önlemlerinin sonuçlarından söz ederken, "Diğer ülkelerden yapılan araştırmalar, genellikle, zayıf ekonomiyi canlandırmak için piyasaya para sürmenin uzun vadede daha düşük bir borç yükü oluşturduğunu gösteriyor" diye ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlham Aliyev Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Ozan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Stjepan Tomas Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yellen: Faizler bir süre daha düşük düzeylerde kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 09:00:34. #1.15#
title