Yelken yarışmaları Erdek'te yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Balıkesir Bölgesi Açılış Kupası Yelken Yarışmaları Erdek Yelken Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Balıkesir Bölgesi Açılış Kupası Yelken Yarışmaları Erdek Yelken Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi.

Balıkesir Bölgesi Açılış Kupası Yelken Yarışmaları Erdek Yelken Kulübü tesislerinde yapıldı. İki kategoride düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Bekir Can Kalyoncu ve Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Salman Koçu tarafından dağıtıldı.

Dereceye giren sporcular:

Optimist Kategorisinde; 1. Can Yazan, 2. Nisa Elmastaş, 3. Aytek Eken, 4. Mehmet Burak Sayılıev.

Laser 4.7 Kategorisinde; 1.Nur Zeynep Özsoy, 2.Emir Han Bahçel - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı