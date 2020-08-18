YDS ne zaman? YDS geç başvuru 2020 başladı! ÖSYM, YDS sınav merkezi tercihleri için tarih verdi
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YDS ne zaman? YDS geç başvuru 2020 başladı! ÖSYM, YDS sınav merkezi tercihleri için tarih verdi

YDS sınav yeri değiştirme işlemleri için ÖSYM Başkanı Halis Aygün paylaşımda bulundu. Diğer yandan 2020 YDS ek başvuru süreci tarihi de belli oldu. Peki, YDS sınav merkezi tercih güncellemesi nasıl yapılır?

YDS ne zaman? YDS geç başvuru 2020 başladı! ÖSYM, YDS sınav merkezi tercihleri için tarih verdi
18.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:01

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 27 Eylül tasrihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ek başvuru işlemleri için tarih de belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler için tarihi açıkladı. İşte, ayrıntılar...

YDS NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM aracılığı ile 27 Eylül tarihinde düzenlenecek. Sınav başvuruları https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

YDS EK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM, uygulanacak YDS sınavı hakkında son dakika açıklamasında bulunarak; ''2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) için 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacaktır.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr)ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 20 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Sınav ücreti, 19-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 21 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 21 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

YDS SINAVI BAŞVURU KILAVUZU...

2020 YDS SINAV MERKEZİ TERCİHLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Sınava, 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 10 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

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