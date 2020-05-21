Yazar Mustafa Kutlu, gençlerin sorularını cevapladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yazar Mustafa Kutlu, gençlerin sorularını cevapladı Açıklaması

Yazar Mustafa Kutlu, "Kalbin sesini ne zaman dinlemeye başlarsak, ne zaman içimizde onun hakimiyeti vücut bulursa, herhalde sırat-ı müstakime oradan gideceğiz.

Yazar Mustafa Kutlu, gençlerin sorularını cevapladı Açıklaması
21.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:01

Yazar Mustafa Kutlu, "Kalbin sesini ne zaman dinlemeye başlarsak, ne zaman içimizde onun hakimiyeti vücut bulursa, herhalde sırat-ı müstakime oradan gideceğiz." dedi.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Kadın Kozası tarafından düzenlenen canlı sohbet programını yöneten Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Mustafa Kutlu'nun çok değerli bir hikayeci olduğunu belirterek, "Kendisiyle aynı çağda, aynı topraklarda yaşamaktan, aynı atmosferde nefes almaktan dahi şeref duyduğumuz çok kıymetli bir büyüğümüz." diye konuştu.

Tecrübeli yazarın son eseri "Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş" hakkında bilgi vererek kitaptan ifadeler aktaran Karaman, Ocak ayında ÜLKE TV'de izleyiciyle buluşan, kanalın YouTube hesabında da yayınlanan "Kalbin Sesi - Mustafa Kutlu Belgeseli"ni izlemelerini söyleşiyi takip edenlere tavsiye etti.

"Teknolojiyle başı hoş olan biri değilim"

Hayat Vakfı mensubu doktor, diş hekimi ve öğrencilerin sorularını cevaplayan Kutlu, "Ben teknolojiyle başı hoş olan biri değilim." değerlendirmesini yaptı. Kutlu, cep telefonu, bilgisayar, internet, sosyal medya kullanmadığını hatta ehliyetinin dahi olmadığını söyledi.

Kutlu, kalbalık karşısında konuşmaya ve konferans vermeye pek alışkın olmadığını, hayatında imza günü yapmadığını ve medyaya çıkmak istemeyen biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kalbin sesi meselesini, bu kitabı yazarken birçok kaynaktan ve başta Nurettin Topçu olmak üzere birçok insandan faydalandım. Rahmetli Elmalılı Hamdi Yazır'ın 'Hak Dini Kur'an Dili' kitabını takip ettim, oradan alıntılar yaptım."

Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi 7 ve 8. ayetlerindeki ifadeleri paylaşan Kutlu, "İman, Cenab-ı Hakkın insanoğluna bir lütfudur. Bu tabir üzerine çok tefekkür etmek lazım." dedi.

"Allah'a inancı olmayanın vicdanı olmaz"

Kalbi bir merkez olarak gösteren bu ifadelerden etkilendiğini dile getiren Kutlu, "Nurettin Topçu'nun vicdanla ilgili bir tarifi vardır. 'Vicdan Cenab-ı Hakkın kalbimizdeki sesidir' diyor. Yani Allah'a inancı olmayanın vicdanı olmaz. Kalbin sesini ne zaman dinlemeye başlarsak, ne zaman içimizde onun hakimiyeti vücut bulursa, herhalde sırat-ı müstakime oradan gideceğiz diye bu kalbin sesini kitaba isim olarak koyduk." şeklinde konuştu.

İlk baskısı "Kalbin Sesi Bir Hicret Risalesi" olarak çıkan kitabın ikinci baskıda isminin "Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş" olduğunu belirten Kutlu, "Önsözü bir manifesto gibidir. 'Hayatın manası nedir?' sorusuyla başlıyor. Bu kitabı ben amentüye inananlar için yazdım. Amentüye inanmayanların canı sağ olsun. Amentüye inananlar için hayatın manası ne müphem ne de muğlaktır." açıklamasını yaptı.

"Kapitalizmin kan emici bir sistem olduğunu anlatmaya çalıştım"

Mustafa Kutlu, 40 yılda 40 tane hikaye kitabı yazdığı bilgisini paylaşarak, "Bugüne kadar biriken bir fikri hüviyet var, onu dile getirmek ve eteğimdeki taşları dökmek istedim. Bir hikayecinin elinden çıkma bu kitap ama bir hikaye anlatmıyor." diye konuştu.

Kitapta kanlı, insafsız, dünyayı, bütün insanları ve tabiatı sömüren bir sermaye sistemine değindiğini anlatan Kutlu, şöyle devam etti:

"Burada çok açık olarak bütün dünyayı hegemonyası altına almış, çağdaş küresel medeniyetin alametifarikası olan küresel kapitalizmin biz de dahil bütün dünyayı nasıl avucunun içine aldığını ve nasıl kan emici bir sistem olduğunu ve bunun tasallutundan kurtulmadıktan sonra kendimize herhangi bir yol çizemeyeceğimizi anlatmaya çalıştım. 500 senede oluşmuş bu düzenin filozofları, ilim adamları, laboratuvarları, çok meşhur dünya çapında mektepleri, üniversiteleri, sanatı, ordusu, gücü ve parası var. Sayılmayacak kadar, musikiden sinemaya varıncaya kadar öyle bir hegemonya ki bütün dünya aynı hayat tarzına mahkum olmuş. Geçen gün gördüm bir Güney Kore grubu şarkı söylüyor, tavırları, kıyafetleri aşağı yukarı Amerikan tarzı. Herkeste bir Amerikan tarzı var aslında, biz de esas itibariyle bir miktar Amerikalılaşmış durumdayız bunu kabul etmek lazım. Bundan kurtulmak kolay bir şey değil."

"İşte toprak, işte hava, işte su! Toprağa dönüşün manası bu"

Bütün dünyanın koştuğu bu kulvarın insanlığı getirdiği konumun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:

"Şu kadar adam vefat etti deniliyor, bundan evvel diyelim ki dünyanın fukara yerlerinde Afrika'da bir saat içinde kaç tane çocuk açlıktan ölüyordu? Suriye'de, Irak'ta şu geçtiğimiz zamanlarda milyonla adam öldü. Akdeniz'de ve Ege'de fakir güneye zengin kuzeye doğru giderken o botların içinde insanlar nasıl gark oldular? Bunlar hiç onları sallamıyor ama bıçak kemiğe dayanınca virüs zengin fakir ayrımı yapmayınca iş değişiyor.

Demokrasinin beyaz zambağı, sosyal devletin gülü, bülbülü, imrenilecek olan İsveç denilen memlekette vefatların yüzde 45'i huzurevlerinde yaşayanlar. Çünkü huzurevlerinde yaşayanları tedaviye kabul etmediler, hasteneye almadılar. Medeniyet bu mu? İlerleme, sanat, felsefe, inanç bu mu? Bu kulvarda koşanların bizi getireceği nokta burasıdır. Ben de diyorum ki biz buna dur diyelim. Dur diyelim derken biz bu paradigmadan çıkalım. Biz dünyada cenneti bulacak değiliz, bizim cennetimiz öbür dünyada. Biz dünyada huzur ve mutluluk peşinde değiliz. Bizim peşide olduğumuz şey Allah rızasıdır. Yangında ilk kurtarılacak şey nedir? İşte toprak, işte hava, işte su! Toprağa dönüşün manası bu."

Reel politik ve reel iktisat açısından hayatın realitesinin ve ne söylediğinin farkında olduğunu fakat bunlara itibar edilmesi için çok yukarıdan bir manifesto yazmanın da kitabını gölgeleyeceğini düşündüğünü aktaran Kutlu, "Ben insanların kalbine dokunacak, kalbini harekete geçirecek bir davranış, söz varsa buna itibar ediyorum. Bunlar insanlığın ilerlemesinden, kalkınmasından bahsediyorlar. İnsan ilerleyecekse bu ahlaken ve ruhen bir mertebe kaydetmekle olur. İnsan insanlığını böyle kazanır, aksi takdirde öteki kaba güçtür, nasıl olursa olsun." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerden dua isteyen Kutlu, "Daima duaya muhtacız, duaya dua demek insanın Cenab-ı Hakka en yakın olduğu an demektir, bunu ihmal etmeyelim." diyerek sözlerini tamamladı.

Yaklaşık 80 dakika süren ve canlı yayınlanan programın kaydı, Hayat Vakfı'nın YouTube kanalından izlenebiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Haber
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
'Çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Hadise Sezen Aksu Hatice Çarpar Merve Boluğur
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Adana Kadın Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: Yazar Mustafa Kutlu, gençlerin sorularını cevapladı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:01:21. #1.14#
title