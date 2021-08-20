Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti
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Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti

Haberler.com - Haberler | Spor

Futbolseverlerin dikkatinde şu sıralar yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir var. Özel yaşantısında sporu hayatının merkezine alan ve güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Özdemir, sosyal medyada da takipçi sayısını katladı.

Onedio, beIN Sports'un yeni spikeri Zeynep Özdemir'le ilgili merak edilenleri paylaştı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Özdemir'in spor tutkusu da hayranlarından takdir gördü.

Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti

MUHASEBECİLİK MEZUNU

İstanbul doğumlu sunucu, Balıkesir Üniversitesi Muhasebecilik bölümünden mezun. Sonrasında spor basınına giriş yaptı.

Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti

BASAMAKLARI HIZLA ÇIKTI

İstanbul TV kanalında kariyerine başladıktan sonra ise spikerlik, editörlük ve muhabirlik yaptı. Sonrasında da Fox TV'ye geçerek kariyerinde büyük bir adım attı ve ardından kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam etti.

Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti

Tivibu ve TRT Spor gibi kanallarda da çalışan başarılı sunucu şu an BeIN Sports'ta spor spikerliği yapıyor.

Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti

SPOR AŞIĞI

Günlük hayatında da sporu hayatının merkezine alan Özdemir'in bu tutkusu da hayranları tarafından takdirle karşılanıyor.

Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti
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Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti - Haberler Spor
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