Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
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Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi

28.11.2020 17:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:54

Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi Aksaray'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralanırken, otomobil sürücüsü de yayanın yakınları tarafından darp edilerek yaralandı.

Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralanırken, otomobil sürücüsü de yayanın yakınları tarafından darp edilerek yaralandı.

Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Kapı Mahallesinden Kılıçarslan Mahallesi istikametine seyreden Yusuf A. idaresindeki 68 ABN 463 plakalı Tofaş marka otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Funda M.'ye çarptı. Kaza sonucu kadın yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Bu sırada kaza yerinde bulunan kadının yakını Derviş K. sürücüyü tekme atarak darp etti. Darp sonucu kalp hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın üzerinde takılı kalp cihazı uyarı verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ve yaşlı adama müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı kadın ve yaşlı adam ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının ve yaşlı adamın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, müşahede altında tutulduğu bildirildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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