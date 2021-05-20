Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu hayatı ve biyografisi!

Siyasi yorumlarıyla sıkça gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Birçok kişi Yavuz Ağıralioğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu ile ilgili arama yapmakta. Halen Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığını yürüten Yavuz Ağıralioğlu ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İyi parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, son dönemde internette en çok aratılan kişiler arasında yer aldı. Peki Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Merak edenler ve araştıranlar için Yavuz Ağıralioğlu'nun biyografisi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003'te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Yavuz Ağıralioğlu, babası Mustafa Ağıralioğlu gibi öğretmen olan, Bilge Ağıralioğlu ile evlidir ve Ağahan Giray, Fatma Ahsen, Elif Rüveyda isminde 3 çocuk babasıdır. Hâlen Türkiye İnisiyatif Merkezi'nin başkanlığını yürütmekte olan Yavuz Ağıralioğlu, siyasî faaliyetlerinin yanı sıra, Sorgun'da bulunan kaplıca tesisleri ile ve Ankara merkezli peyzaj, inşaat firmasıyla da ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yavuz Ağıralioğlu, Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürütmüştür. Hâlen İYİ Parti'nin Sözcüsüdür.