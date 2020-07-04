Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00
76,99
İş Bankası (B) 48.
04.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:03
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.799,90
|1,67
|61,69
|İş Bankası (C)
|5,38
|-0,19
|-16,07
|İş Bankası (Kur.)
|409.999,90
|0,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,24
|1,68
|11,58
|İş Girişim
|7,40
|3,64
|94,74
|İş GMYO
|2,05
|10,22
|16,48
|İş Y. Men. Değ.
|6,61
|7,83
|64,15
|İş Yat. Ort.
|2,72
|4,62
|68,80
|İşbir Holding
|1.395,00
|16,25
|224,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,04
|15,56
|67,74
|İttifak Holding
|3,67
|9,88
|-1,34
|İz Hayvancılık Tarım
|5,35
|-6,47
|104,47
|İzmir Demir Çelik
|14,33
|16,03
|74,97
|İzmir Fırça
|2,38
|6,73
|32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|72,90
|1,25
|37,06
|Kafein Yazılım
|19,99
|16,76
|79,99
|Kapital Yat. Holding
|3,90
|8,64
|61,16
|Kaplamin
|10,65
|28,62
|91,89
|Kardemir (A)
|4,80
|32,96
|81,13
|Kardemir (B)
|3,41
|12,91
|29,17
|Kardemir (D)
|3,16
|3,95
|18,80
|Karel Elektronik
|17,21
|10,46
|18,44
|Karsan Otomotiv
|3,44
|25,09
|117,72
|Karsu Tekstil
|3,89
|10,20
|20,06
|Kartonsan
|458,30
|4,16
|18,63
|Katmerciler Ekipman
|5,25
|13,39
|36,72
|Kent Gıda
|626,50
|26,06
|256,37
|Kerevitaş Gıda
|5,13
|14,77
|57,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,46
|5,69
|17,68
|Klimasan Klima
|16,55
|2,99
|-21,99
|Koç Holding
|17,45
|0,17
|-12,79
|Konfrut Gıda
|10,85
|5,34
|38,75
|Konya Çimento
|285,80
|4,50
|5,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,66
|5,50
|-0,44
|Koza Altın
|82,80
|3,31
|11,82
|Koza Madencilik
|13,11
|0,92
|30,71
|Körfez GMYO
|3,50
|14,01
|46,44
|Kristal Kola
|2,30
|11,11
|52,32
|Kron Telekomünikasyon
|28,74
|13,51
|125,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,00
|-2,56
|140,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,61
|16,00
|58,18
|Kütahya Porselen
|38,84
|19,88
|486,71
|Lider Faktoring
|2,69
|17,98
|46,59
|Link Bilgisayar
|26,88
|9,80
|48,10
|Logo Yazılım
|82,50
|5,57
|35,69
|Lokman Hekim Sağlık
|7,68
|3,64
|32,87
|Lüks Kadife
|16,10
|3,34
|86,34
|Makina Takım
|2,47
|21,67
|31,38
|Marka Yatırım Holding
|2,66
|16,67
|125,42
|Marmaris Altınyunus
|85,90
|11,85
|20,99
|Marshall
|81,00
|-0,37
|70,38
|Martı GMYO
|2,34
|53,95
|131,68
|Martı Otel
|1,34
|16,52
|47,25
|Mavi Giyim
|49,34
|5,38
|-14,78
|Mazhar Zorlu Holding
|16,60
|0,42
|37,30
|Mega Polietilen
|4,34
|-0,69
|97,27
|Menderes Tekstil
|3,24
|-6,63
|147,33
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,40
|-6,40
|20,37
|Merko Gıda
|1,65
|13,79
|57,14
|Metal Gayrimenkul
|1,39
|17,80
|52,75
|Metemtur Otelcilik
|2,50
|15,21
|40,45
|Metro Holding
|1,94
|13,45
|40,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,50
|17,06
|78,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,55
|7,59
|-52,18
|Migros Ticaret
|39,56
|5,78
|63,34
|Milpa
|4,23
|7,09
|93,15
|Mistral GMYO
|2,77
|7,78
|46,56
|MLP Sağlık
|19,35
|1,84
|20,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,78
|-0,56
|56,14
|Mondi Tire Kutsan
|7,58
|13,13
|83,09
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,30
|0,05
|2,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,16
|18,95
|74,21
|Net Holding
|2,62
|11,49
|0,77
|Netaş Telekom.
|15,69
|10,73
|20,14
|Niğbaş Niğde Beton
|12,00
|33,33
|93,55
|Nuh Çimento
|16,22
|9,01
|47,66
|Nurol GMYO
|4,67
|7,11
|30,81
|Odaş Elektrik
|2,62
|4,80
|81,23
|Olmuksan-IP
|5,16
|16,48
|101,49
|Orge Enerji Elektrik
|6,70
|-3,87
|35,08
|Orma Orman Mahsulleri
|5,90
|24,21
|113,77
|Osmanlı Menkul
|10,78
|18,85
|157,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,03
|22,67
|80,36
|Otokar
|156,10
|4,77
|6,16
|Oyak Çimento
|8,41
|26,28
|52,97
|Oyak Yat. Ort.
|7,23
|3,88
|213,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,42
|11,04
|10,72
|Özak GMYO
|4,28
|9,46
|66,54
|Özbal Çelik Boru
|4,02
|20,72
|149,40
|Özderici GMYO
|2,45
|31,72
|56,05
|Özerden Plastik
|2,34
|2,63
|2,63
|Panora GMYO
|5,71
|6,93
|1,93
|Papilon Savunma
|17,63
|11,79
|128,77
|Park Elek.Madencilik
|4,42
|14,21
|44,92
|Parsan
|20,58
|7,08
|21,49
|Pegasus
|52,95
|-2,04
|-38,72
|Peker GMYO
|8,69
|12,86
|177,64
|Penguen Gıda
|4,64
|9,18
|124,15
|Pera GMYO
|1,43
|10,00
|52,13
|Pergamon Dış Ticaret
|10,79
|13,70
|39,45
|Petkim
|4,16
|-2,12
|9,19
|Petrokent Turizm
|172,00
|5,52
|34,27
|Pınar Et ve Un
|19,70
|3,25
|114,83
|Pınar Su
|5,96
|2,76
|156,90
|Pınar Süt
|19,00
|3,20
|49,96
|Plastikkart
|14,15
|7,03
|52,64
|Polisan Holding
|3,24
|6,93
|7,37
|Politeknik Metal
|130,50
|-4,74
|71,55
|Prizma Press Matbaacılık
|4,56
|16,03
|6,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.228,80
|2,91
|10,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,95
|-6,70
|-27,23
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|659,70
|0,23
|15,23
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,85
|1,40
|33,88
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|38,14
|-0,57
|-4,41
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,65
|3,50
|18,34
|QNB Finansbank
|44,92
|-2,26
|19,79
|Ral Yatırım Holding
|16,56
|8,24
|143,53
|Ray Sigorta
|6,46
|7,31
|88,89
|Reysaş GMYO
|5,64
|9,94
|22,88
|Reysaş Lojistik
|6,20
|2,65
|41,55
|Rhea Girişim
|2,45
|5,15
|105,88
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|0,37
|49,17
|Royal Halı
|2,18
|0,93
|59,12
|RTA Laboratuvarları
|32,92
|-1,79
|1318,97
|Sabancı Holding
|9,11
|-0,11
|-0,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,68
|2,63
|114,68
|Salix Yatırım Holding
|10,80
|-9,62
|49,79
|Sanel Mühendislik
|4,09
|5,14
|39,40
|Sanifoam Sünger
|6,25
|5,57
|25,00
|Sanko Pazarlama
|7,91
|4,35
|2,20
|Saray Matbaacılık
|3,13
|21,79
|142,11
|Sarkuysan
|6,95
|0,72
|43,89
|Sasa Polyester
|11,31
|5,01
|46,31
|Say Reklamcılık
|4,47
|17,94
|99,55
|Sekuro Plastik
|6,82
|18,20
|27,24
|Selçuk Ecza Deposu
|9,15
|4,57
|53,40
|Selçuk Gıda
|3,01
|0,00
|75,00
|Senkron Güvenlik
|3,26
|-3,26
|19,41
|Serve Film Prodüksiyon
|6,15
|2,50
|286,79
|Servet GMYO
|16,71
|-0,18
|96,59
|Seyitler Kimya
|9,26
|1,98
|36,38
|Silverline Endüstri
|4,29
|11,43
|98,61
|Sinpaş GMYO
|1,62
|20,00
|39,66
|Smartiks Yazılım
|9,29
|14,98
|-5,30
|Soda Sanayii
|6,46
|5,38
|9,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,79
|-2,64
|206,54
|Söktaş
|3,10
|24,50
|82,30
|Sönmez Filament
|8,15
|10,14
|67,01
|Sönmez Pamuklu
|8,84
|20,27
|79,67
|Sumaş Suni Tahta
|13,00
|4,08
|31,31
|Şeker Fin. Kir.
|4,85
|5,43
|1,46
|Şekerbank
|1,60
|17,65
|22,14
|Şişe Cam
|5,74
|5,51
|12,07
|Şok Marketler
|13,68
|4,83
|27,14
|T. Halk Bankası
|6,09
|-3,33
|3,05
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,86
|0,00
|-6,28
|T.S.K.B.
|1,29
|3,20
|6,61
|T.Tuborg
|15,22
|0,13
|27,90
|Taç Tarım Ürünleri
|5,81
|-5,22
|86,22
|Tat Gıda
|9,89
|0,61
|62,56
|TAV Havalimanları
|18,65
|-2,30
|-31,34
|Taze Kuru Gıda
|15,94
|-2,27
|120,17
|Tek-Art Turizm
|1,83
|16,56
|45,24
|Tekfen Holding
|16,82
|-2,27
|-9,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,14
|5,00
|70,00
|Temapol Polimer Plastik
|8,20
|13,42
|57,09
|TGS Dış Ticaret
|6,25
|16,82
|33,83
|Tofaş Oto. Fab.
|26,12
|3,65
|12,09
|Torunlar GMYO
|3,85
|23,40
|40,00
|Trabzon Liman
|14,79
|3,07
|38,74
|Trabzonspor Sportif
|6,74
|-17,40
|213,49
|Trakya Cam
|3,73
|4,48
|10,00
|Trend GMYO
|4,21
|9,64
|91,36
|TSKB GMYO
|3,44
|5,85
|156,72
|Tuğçelik
|5,58
|10,50
|41,27
|Tukaş
|8,90
|-1,00
|-27,94
|Turcas Petrol
|3,62
|13,84
|35,58
|Turkcell
|15,98
|-3,39
|15,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,48
|4,91
|16,69
|Tüpraş
|86,75
|-2,86
|-31,59
|Türk Hava Yolları
|11,92
|-4,41
|-17,57
|Türk Prysmian Kablo
|6,00
|38,57
|132,09
|Türk Telekom
|8,16
|0,87
|10,72
|Türk Traktör
|82,00
|4,46
|54,98
|Türker Proje Gayrimenkul
|58,25
|23,46
|38,69
|Ufuk Yatırım
|5,44
|9,02
|110,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,64
|-6,00
|166,04
|Ulusoy Elektrik
|37,18
|6,35
|39,77
|Ulusoy Un Sanayi
|9,94
|7,34
|160,21
|Umpaş Holding
|0,78
|0,00
|25,81
|Uşak Seramik
|1,80
|17,65
|48,34
|Utopya Turizm
|7,07
|5,21
|43,70
|Uzertaş Boya
|5,12
|-9,54
|130,63
|Ülker Bisküvi
|24,78
|3,16
|10,82
|Vakıf Fin. Kir.
|3,17
|5,32
|30,99
|Vakıf GMYO
|3,11
|21,01
|79,67
|Vakıf Yat. Ort.
|4,38
|60,44
|140,51
|Vakıflar Bankası
|5,13
|0,00
|-6,90
|Vakko Tekstil
|5,55
|5,71
|22,25
|Vanet Gıda
|1,68
|5,66
|17,48
|Verusa Holding
|28,46
|18,58
|53,42
|Verusaturk Girisim
|5,82
|15,25
|10,67
|Vestel
|16,39
|1,49
|29,87
|Vestel Beyaz Eşya
|26,62
|4,80
|23,24
|Viking Kağıt
|5,30
|14,72
|183,42
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,94
|1,03
|62,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|-1,26
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,80
|7,57
|72,25
|Yataş
|8,68
|3,95
|18,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,93
|10,57
|81,99
|Yeni Gimat GMYO
|11,93
|0,34
|-0,34
|Yeşil GMYO
|0,95
|9,20
|48,44
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,97
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|16,68
|9,02
|48,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.040,00
|0,57
|139,05
|Yonga Mobilya
|26,10
|-1,88
|182,47
|Yükselen Çelik
|11,86
|8,81
|93,47
|Yünsa
|16,13
|10,63
|60,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,18
|1,21
|Zorlu Enerji
|2,23
|10,40
|36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA