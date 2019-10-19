Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
19.10.2019 11:07
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|0,66
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,39
|-4,36
|37,41
|Adana Çimento (A)
|6,28
|-1,26
|32,03
|Adana Çimento (B)
|4,73
|-3,86
|46,64
|Adana Çimento (C)
|1,61
|5,92
|30,78
|Adel Kalemcilik
|10,97
|-2,40
|6,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,06
|-4,19
|-11,97
|Afyon Çimento
|4,29
|-0,69
|-6,54
|Ak Enerji
|0,59
|3,51
|-6,35
|Akbank
|7,30
|1,53
|24,05
|Akçansa
|6,50
|-1,37
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|2,27
|-32,84
|Akfen GMYO
|2,28
|0,44
|38,18
|Akın Tekstil
|9,79
|2,30
|8,00
|Akiş GMYO
|2,51
|-2,71
|10,14
|Akmerkez GMYO
|20,76
|1,17
|40,44
|Aksa
|9,25
|0,11
|39,42
|Aksa Enerji
|2,44
|-1,61
|-8,96
|Aksigorta
|4,99
|-0,60
|58,95
|Aksu Enerji
|9,68
|3,64
|25,39
|Alarko Carrıer
|35,76
|-0,22
|-9,15
|Alarko GMYO
|50,20
|-2,90
|18,89
|Alarko Holding
|4,62
|-9,77
|136,89
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.213,50
|0,10
|4,10
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.148,40
|0,10
|4,35
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.162,80
|0,10
|4,30
|Albaraka Türk
|1,26
|-0,79
|3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,98
|0,38
|38,54
|Alkim Kağıt
|3,97
|-0,25
|10,46
|Alkim Kimya
|26,98
|6,22
|25,25
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,55
|15,32
|111,20
|Anadolu Cam
|3,28
|2,82
|27,89
|Anadolu Efes
|20,12
|0,10
|0,23
|Anadolu Grubu Holding
|14,29
|4,69
|41,01
|Anadolu Hayat Emek.
|5,25
|0,19
|-7,81
|Anadolu Isuzu
|8,26
|-2,59
|33,66
|Anadolu Sigorta
|4,16
|-0,72
|5,97
|Anel Elektrik
|1,92
|1,05
|18,52
|Arçelik
|18,10
|0,84
|14,63
|Arena Bilgisayar
|4,70
|6,09
|6,58
|Armada Bilgisayar
|10,20
|1,59
|9,80
|Arsan Tekstil
|2,18
|-0,91
|34,57
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|4,00
|-10,34
|Aselsan
|17,87
|-1,92
|-25,39
|Aslan Çimento
|26,94
|-1,61
|-4,33
|Ata GMYO
|3,94
|-0,76
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,20
|-1,64
|-8,80
|Atlantis Yatırım Holding
|0,61
|52,50
|238,89
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,06
|2,98
|49,48
|Avrasya GMYO
|1,13
|0,89
|28,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|-0,74
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,50
|0,05
|2,58
|Avrupa Yatırım Holding
|1,93
|-1,53
|-20,58
|Ayen Enerji
|2,08
|0,48
|15,52
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|2,86
|30,88
|Aygaz
|10,51
|-2,41
|5,69
|Bagfaş
|10,70
|5,94
|121,99
|Bak Ambalaj
|5,58
|2,95
|18,51
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,71
|1,18
|36,25
|Banvit
|12,13
|-0,82
|12,42
|Baştaş Başkent Çimento
|1,98
|2,59
|-1,98
|Batı Çimento
|2,70
|0,75
|12,03
|Batısöke Çimento
|0,98
|-1,01
|-10,09
|Bera Holding
|2,17
|3,83
|5,34
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|0,00
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|5,49
|6,79
|Beyaz Filo
|3,22
|2,22
|17,95
|Beymen Perakende Yat.
|13,11
|-15,96
|232,74
|Bilici Yatırım
|2,67
|2,30
|111,14
|Bim Mağazalar
|47,44
|-0,88
|10,75
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,86
|-1,15
|-26,50
|Bizim Mağazaları
|8,80
|-5,38
|29,41
|Bolu Çimento
|2,68
|-2,90
|-13,21
|Bomonti Elektrik
|2,03
|-0,98
|322,92
|Borusan Mannesmann
|8,42
|-1,75
|20,12
|Borusan Yat. Paz.
|33,90
|-1,63
|-6,43
|Bosch Fren Sistemleri
|201,30
|-3,68
|31,76
|Bossa
|4,60
|0,44
|9,42
|Brisa
|5,71
|-0,17
|-9,79
|Burçelik
|3,82
|1,33
|19,00
|Burçelik Vana
|4,84
|0,83
|227,03
|Bursa Çimento
|4,51
|-5,25
|2,50
|Carrefoursa
|3,59
|9,12
|3,16
|Ceo Event Medya
|7,29
|-2,02
|Coca Cola İçecek
|32,00
|-0,06
|8,23
|Cosmos Yat. Holding
|1,22
|-0,81
|25,77
|Credıtwest Faktorıng
|1,84
|5,75
|76,92
|Çelebi
|101,50
|4,05
|73,96
|Çelik Halat
|4,80
|6,19
|-11,16
|Çemaş Döküm
|1,09
|-1,80
|43,42
|Çemtaş
|5,41
|0,19
|-9,29
|Çimbeton
|29,16
|-0,82
|1,96
|Çimentaş
|11,40
|-0,26
|-10,24
|Çimsa
|7,22
|-2,17
|-4,37
|Çuhadaroğlu Metal
|2,38
|3,48
|33,71
|Dagi Giyim
|1,68
|-8,20
|35,48
|Dagi Yatırım Holding
|1,51
|-10,65
|49,50
|Dardanel
|1,51
|17,05
|37,27
|Datagate Bilgisayar
|5,81
|1,57
|35,75
|Demısaş Döküm
|2,44
|1,24
|6,20
|Denge Holding
|1,72
|2,38
|48,28
|Deniz GMYO
|3,40
|-0,58
|11,84
|Denizbank
|21,18
|0,19
|10,89
|Denizli Cam
|5,66
|4,43
|8,68
|Derimod
|3,56
|-3,00
|26,72
|Derlüks Deri
|1,93
|-3,50
|Desa Deri
|2,49
|6,87
|43,93
|Despec Bilgisayar
|3,43
|7,19
|25,57
|Deva Holding
|7,10
|9,06
|115,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|-1,12
|12,82
|Ditaş Doğan
|6,27
|-6,28
|22,49
|DO-CO
|555,20
|5,17
|17,15
|Doğan Burda
|3,16
|-0,94
|4,98
|Doğan Holding
|1,71
|6,21
|83,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|1,00
|-17,21
|Doğusan
|1,44
|3,60
|-33,47
|Doğuş GMYO
|2,66
|3,10
|26,07
|Doğuş Otomotiv
|7,06
|-2,35
|62,67
|Döktaş Dökümcülük
|27,00
|-6,57
|231,29
|Duran Doğan Basım
|10,32
|-4,44
|102,35
|Dyo Boya
|3,46
|0,29
|19,31
|Eczacıbaşı İlaç
|3,14
|1,95
|29,46
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,19
|1,61
|27,92
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|3,45
|16,88
|Ege Endüstri
|472,00
|-2,12
|51,70
|Ege Gübre
|38,76
|3,64
|87,37
|Ege Profil
|9,15
|1,67
|8,96
|Ege Seramik
|2,90
|-0,68
|-2,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-8,82
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-16,67
|0,00
|Egeplast
|5,34
|-2,91
|39,06
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,26
|5,00
|28,57
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|0,00
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-5,51
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|6,15
|-0,16
|30,62
|Enka İnşaat
|5,59
|-3,62
|25,78
|Erbosan
|19,65
|-1,11
|29,24
|Ereğli Demir Çelik
|6,59
|-4,49
|8,00
|Ersu Gıda
|1,47
|11,36
|59,78
|Escort Teknoloji
|0,82
|5,13
|7,89
|Etiler Gıda
|3,33
|-5,93
|56,34
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|9,73
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,86
|2,38
|35,44
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|1,20
|34,06
|Euro Yatırım Holding
|1,24
|6,90
|125,45
|Fenerbahçe Futbol
|12,30
|9,72
|77,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|1,38
|10,53
|F-M İzmit Piston
|20,74
|3,70
|34,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,96
|4,23
|92,33
|Ford Otosan
|61,60
|3,88
|29,66
|Formet Çelik Kapı
|4,39
|0,67
|334,37
|Frigo Pak Gıda
|8,12
|-3,91
|377,65
|Galatasaray Sportif
|1,55
|1,97
|25,00
|Garanti Bankası
|9,27
|-0,11
|16,46
|Garanti Faktoring
|3,77
|9,59
|90,40
|Garanti Yat. Ort.
|0,96
|4,35
|31,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,13
|-0,96
|35,26
|Gedik Yatırım Holding
|4,30
|-2,93
|82,98
|Gediz Ambalaj
|5,29
|-2,76
|30,80
|Gentaş
|1,53
|8,51
|11,46
|Gersan Elektrik
|2,14
|1,90
|-12,31
|Global Men. Değ.
|1,05
|0,96
|123,40
|Global Yat. Holding
|3,77
|1,34
|26,09
|Good-Year
|2,73
|3,02
|-17,73
|Göltaş Çimento
|12,60
|-0,32
|2,90
|Gözde Girişim
|3,41
|-3,40
|27,72
|GSD Denizcilik
|2,01
|26,42
|74,78
|GSD Holding
|0,88
|1,15
|10,00
|Gübre Fabrik.
|5,34
|3,49
|80,41
|Güler Yat. Holding
|1,72
|-6,52
|60,75
|Güneş Sigorta
|1,68
|-3,45
|19,81
|Halk GMYO
|0,90
|-4,26
|39,90
|Halk Sigorta
|1,57
|0,00
|77,90
|Hatay Tekstil
|4,07
|4,36
|18,03
|Hedef Girişim
|1,64
|7,19
|41,38
|Hektaş
|14,80
|-1,99
|59,65
|HUB Girişim
|5,59
|0,36
|197,34
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|1,35
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|4,10
|-0,24
|-16,84
|İdealist Danışmanlık
|3,80
|-0,52
|-34,98
|İdealist GMYO
|2,72
|1,49
|66,87
|İhlas Ev Aletleri
|1,40
|-1,41
|328,63
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,35
|2,62
|285,25
|İhlas Holding
|0,51
|0,00
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|-7,14
|136,36
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|-6,42
|25,70
|Info Yatırım
|5,40
|12,50
|424,27
|İntema
|6,69
|-1,04
|11,56
|İpek Doğal Enerji
|5,75
|-11,67
|7,08
|İskenderun Demir Çelik
|6,09
|-2,25
|29,89
(Sürecek)
Kaynak: AA