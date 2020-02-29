Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 49,10...
29.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:10
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|49,10
|46,26
|6,14
|Aksa
|7,90
|7,63
|3,54
|Logo Yazılım
|75,80
|73,40
|3,27
|Tofaş Oto. Fab.
|26,56
|26,52
|0,15
|Coca Cola İçecek
|45,10
|45,28
|-0,40
|Bim Mağazalar
|48,04
|48,48
|-0,91
|Ford Otosan
|78,00
|79,35
|-1,70
|Alarko GMYO
|14,07
|14,46
|-2,72
|Enka İnşaat
|6,43
|6,63
|-3,02
|Bizim Mağazaları
|8,96
|9,25
|-3,14
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|54,00
|68,60
|-21,28
|Türk Hava Yolları
|11,75
|14,52
|-19,08
|TAV Havalimanları
|20,36
|24,88
|-18,17
|Net Holding
|2,00
|2,36
|-15,25
|Vestel
|14,00
|16,40
|-14,63
|Garanti Bankası
|9,50
|11,09
|-14,34
|Bursa Çimento
|3,39
|3,95
|-14,18
|İş Fin.Kir.
|3,13
|3,64
|-14,01
|Zorlu Enerji
|1,33
|1,54
|-13,64
|T.S.K.B.
|1,10
|1,27
|-13,39
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|13.085.548.198
|Aselsan
|7.144.512.887
|Kardemir (D)
|3.012.557.242
|Garanti Bankası
|2.762.210.316
|İpek Doğal Enerji
|2.237.581.540
|Odaş Elektrik
|2.054.592.585
|Tüpraş
|1.657.982.739
|Koza Madencilik
|1.647.138.807
|Petkim
|1.626.858.014
|Karsan Otomotiv
|1.597.535.695
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA