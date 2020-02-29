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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 49,10...

29.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:10
Yatırımcı rehberi (10)

'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 49,10 46,26 6,14
Aksa 7,90 7,63 3,54
Logo Yazılım 75,80 73,40 3,27
Tofaş Oto. Fab. 26,56 26,52 0,15
Coca Cola İçecek 45,10 45,28 -0,40
Bim Mağazalar 48,04 48,48 -0,91
Ford Otosan 78,00 79,35 -1,70
Alarko GMYO 14,07 14,46 -2,72
Enka İnşaat 6,43 6,63 -3,02
Bizim Mağazaları 8,96 9,25 -3,14
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 54,00 68,60 -21,28
Türk Hava Yolları 11,75 14,52 -19,08
TAV Havalimanları 20,36 24,88 -18,17
Net Holding 2,00 2,36 -15,25
Vestel 14,00 16,40 -14,63
Garanti Bankası 9,50 11,09 -14,34
Bursa Çimento 3,39 3,95 -14,18
İş Fin.Kir. 3,13 3,64 -14,01
Zorlu Enerji 1,33 1,54 -13,64
T.S.K.B. 1,10 1,27 -13,39
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 13.085.548.198
Aselsan 7.144.512.887
Kardemir (D) 3.012.557.242
Garanti Bankası 2.762.210.316
İpek Doğal Enerji 2.237.581.540
Odaş Elektrik 2.054.592.585
Tüpraş 1.657.982.739
Koza Madencilik 1.647.138.807
Petkim 1.626.858.014
Karsan Otomotiv 1.597.535.695

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Kaynak: AA

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